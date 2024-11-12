Отправлено: - 19:15

ACROS:

А, как это на практике будет выглядеть: - примерно как вероломный февраль 2022 года ??? или как то по другому ??

Цитата:А вы на свой народ переводите для примера, и станет ясно. Чисто теоретически, южане не захотят больше с вами жить, с такими как Марик, который их недолюбливает, и казахский не знает. Южане захотят жить с узбеками, и дыни вместе выращивать. Запад поддержит границу посреди Казахстана. Запад начнет им помогать оружием и деньгами. А вы теперь думайте, как южан вернуть в родную гавань