Re: Более 300 тысяч газовых баллонов в Казахстане представляют...

Отправлено: - 19:26

Оживились те, кого не коснулось повышение цен. Они считают, что их обошли. Отсюда и предлагаемые меры, усилить, ужесточить и т.д. Хотя пару лет назад уже усиливали и ужесточали. При акиматах создали должности типа инспектора по газу, который ни за что не отвечает, а просто получает зарплату. Там и работают ушедшие на пенсию чиновники и руководители (в прошлом) газовых предприятий. Что от этого получила страна? Да ровным счетом ничего.