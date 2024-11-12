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≡ Более 300 тысяч газовых баллонов в Казахстане представляют опасность
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50484
Более 300 тысяч газовых баллонов в Казахстане представляют опасность
Отправлено: 12.11.24 - 13:22
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Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов сообщил, что 348 тысяч газовых баллонов в Казахстане требуется заменить. По словам главы МЧС, необходимо усилить контроль за соблюдением безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и газового оборудования.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15543
Re: Более 300 тысяч газовых баллонов в Казахстане представляют...
Отправлено: 12.11.24 - 13:22
#1
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Внимание корупционеры?) новый газовый балон стоит 35000т.и ненадо сюда приписывать ещё один нолик когда начнёте госзакупки делать)"приписками и очковтирательством" заниматся. Да Абайка? Я правильно написал?)

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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7202
Re: Более 300 тысяч газовых баллонов в Казахстане представляют...
Отправлено: 12.11.24 - 13:45
#2
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На олх появились баллоны от двух тысяч и выше,причем много баллоны, совсем ржавые и так ничего до 15 тысяч. У меня были еще в бытность жителем деревни,по приезду в город сделал из них урно ,мангал и котел для бани. Причем последний быстро пришел в негодность,насквозь проржавел. Печи от фирмы теплодар продержались полтора года,производитель расчитывает попариться на пятьсот раз,потом как указано в аннотации,изготовленный по космическим техологиям продукт рассыпается на части...
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1299
Re: Более 300 тысяч газовых баллонов в Казахстане представляют...
Отправлено: 12.11.24 - 19:26
#3
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Оживились те, кого не коснулось повышение цен. Они считают, что их обошли. Отсюда и предлагаемые меры, усилить, ужесточить и т.д. Хотя пару лет назад уже усиливали и ужесточали. При акиматах создали должности типа инспектора по газу, который ни за что не отвечает, а просто получает зарплату. Там и работают ушедшие на пенсию чиновники и руководители (в прошлом) газовых предприятий. Что от этого получила страна? Да ровным счетом ничего.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
434
Re: Более 300 тысяч газовых баллонов в Казахстане представляют...
Отправлено: 12.11.24 - 21:09
#4
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Такая ситуация взялась не на пустом месте! Отсутствие ответственности и халатность привела к такому плачевному положению. Она образовалась как гнойник уже давно и решать её некому и идет саботирование на местах с целью получить бюджетные деньги, которые Правительство раздает налево и направо, чтобы иметь возможность "распилить" на "куски". Кто должен эту проблему решить? Конечно, Правительство РК!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2116
Re: Более 300 тысяч газовых баллонов в Казахстане представляют...
Отправлено: 12.11.24 - 22:00
#5
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Цитата:
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов сообщил, что 348 тысяч газовых баллонов в Казахстане требуется заменить,

Источник:


Не трогайте ради бога эти баллоны! Видела я эти новые баллоны, качество нулевое. В сто раз хуже старых! Просто кто то на замене баллонов хочет навариться вот и всё!
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