Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...

Отправлено: - 13:54

Давно не выходил в город за покупками, все привозят прямиком домой, как үоворится в ногу с прогрессом. А так, миллионов не имею и не держу,всем говорю и даже жуликам, что звонят и якобы беспокоятся за меня, так и говорю,чтоб не тратили свое драгоценное время. На кредит поставил запрет, так спокойнее