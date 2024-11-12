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≡ В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом 5000 тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50484
В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом 5000 тенге
Отправлено: 12.11.24 - 11:06
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Национальный банк Казахстана сообщает о продлении по 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7202
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 11:06
#1
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Давно не держали наличные,все платежи переводом или по карте. Кто выпрашивает оплату наличными,потерял много,ибо практически все население ходят карточками
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6225
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 13:07
#2
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Были деньги приличные, стали фантики!Цитата:
сайлау курманов:
Кто выпрашивает оплату наличными,потерял много

Я постоянно говорю. наличные деньги это твои деньги, а безнал это твои деньги пополам с государством. При любом твоём косяке первым делом блокируют счета.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3621
В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом 5000 тенге
Отправлено: 12.11.24 - 13:14
#3
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Цитата:
saba:
постоянно говорю. наличные деньги это твои деньги, а безнал это твои деньги пополам

те кто так говорит, в итоге сидят вообще без денег, ибо покупатели таких обходят стороной.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6225
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 13:46
#4
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Цитата:
юля елиссева:
ибо покупатели таких обходят стороной.

Так я не про бизнес, я про личные деньги!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7202
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 13:54
#5
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Давно не выходил в город за покупками, все привозят прямиком домой, как үоворится в ногу с прогрессом. А так, миллионов не имею и не держу,всем говорю и даже жуликам, что звонят и якобы беспокоятся за меня, так и говорю,чтоб не тратили свое драгоценное время. На кредит поставил запрет, так спокойнее
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
428
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 14:11
#6
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Цитата:
saba:
наличные деньги это твои деньги,

После января 2022 стараюсь 3-х дневный запас налички иметь... Как показал мне январь - очень полезное дело в "форс мажорных обстоятельствах".
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1056
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 14:13
#7
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А в чем острая необходимость каждые несколько лет деньги перерисовывать?
Реально фантики уже. Скоро деньги случайно будем выбрасывать, перепутав с оберткой от мороженки или приняв за бумажку, на которой ребенок карандашами порисовал.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1527
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 21:08
#8
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Цитата:
vofkakst:

они же думают, что усиливают защиту от подделок
ну или кто-то им внушает...
затраты, распил, карманы, канары
:lol:
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