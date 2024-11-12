Re: Почему бесплатных лекарств не хватает на весь год, ответили...

Отправлено: - 21:02

Такой бардак в медицине происходит там, где нет жесткого контроля за приходом лекарств и их выдачей! Да и кто будет контролировать? Все кто находится в этой сфере, могут налево и направо продавать бесплатные лекарства, превращая их в платные, при наличии мечтателей и бездельников, работающих только языком, которые только дают обещания, а на деле выходит "пшик". Это означает не дефицит лекарств! Это означает, что в этой сфере давно идет "разруха" из-за не профессиональных бездействий руководителей, которые занимаются попустительством.