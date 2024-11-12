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≡ Почему бесплатных лекарств не хватает на весь год, ответили в Минздраве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50484
Почему бесплатных лекарств не хватает на весь год, ответили в Минздраве
Отправлено: 12.11.24 - 21:02
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Вице-министра здравоохранения Ержана Нурлыбаева спросили, почему бесплатные лекарства заканчиваются раньше времени. Как пояснил вице-министр, проблемы с обеспечением лекарствами связаны с издержками в планировании.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
434
Re: Почему бесплатных лекарств не хватает на весь год, ответили...
Отправлено: 12.11.24 - 21:02
#1
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Такой бардак в медицине происходит там, где нет жесткого контроля за приходом лекарств и их выдачей! Да и кто будет контролировать? Все кто находится в этой сфере, могут налево и направо продавать бесплатные лекарства, превращая их в платные, при наличии мечтателей и бездельников, работающих только языком, которые только дают обещания, а на деле выходит "пшик". Это означает не дефицит лекарств! Это означает, что в этой сфере давно идет "разруха" из-за не профессиональных бездействий руководителей, которые занимаются попустительством.
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