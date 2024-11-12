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- Я зашла, реаниматолог сказал: «У меня плохая новость». Подумала, может, что-то случилось с ребенком, может, выявили что. «К сожалению, вашего сына не стало в 13:00» - эти слова я никогда в жизни не забуду, - так о смерти сына Дербеса через два часа после перевода в реанимацию рассказала Кунимхан (Ақгүл) в своем Instagram @akgul.dastankyzyy. Женщина обвинила в смерти ребенка врачей детской областной больницы. Что говорят представители медучреждения?