Отправлено: - 17:12

юля елиссева:

Только безвозмездно, - заявил аким,

Цитата:Всё правильно, всё по классику: "...мосты, телеграф, банки, Зимний..."А, если серъёзно то и элеваторы должны быть НАЦИОНАЛИЗИРОВАНЫ, то есть все стратегические объекты ( свет, газ, вода, тепло, канализация) должны быть в руках государства. Элеваторы -тоже стратегические обьекты встроенные в систему продовольственной безопасности страны.Какой бардак сейчас с этими элеваторами - ВСЁ задействовано в пользу хозяев элеваторов и нету на этом рынке никакой конкуренции, - один чистый картельный СГОВОР.А, по поводу этих хозяев котельной- аким прав - что они как стрекоза лето красное пропели и не собрали деньги с долджников- кто им мешал ?Забрать и никаких гвоздей и причём БЕЗВОЗМЕЗДНО и с долгами- аким потом сам соберёт. Тут кочегарить нужно- морозы на носу,а они в позу встают - денег мол нет. Забрать и как врагов народа - к стенке.