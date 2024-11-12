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≡ "Готовы взять себе частные котельные, раз не справляются" - Аким Костаная прокомментировал проблемы БМК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50483
"Готовы взять себе частные котельные, раз не справляются" - Аким Костаная прокомментировал проблемы БМК
Отправлено: 12.11.24 - 14:53
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В частности, ситуацию в микрорайоне Береке. Там в котельной на днях газовики опечатали два из четырех котлов. Из-за долгов. Подобное уже случалось в апреле прошлого года. И тогда, и сейчас на ситуацию вынужденно отреагировал акимат.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3621
Re: "Готовы взять себе частные котельные, раз не...
Отправлено: 12.11.24 - 14:53
#1
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//речь не идет о приобретении, как кто-то из них предлагает. - Только безвозмездно, - заявил аким,// - коммунизм и национализация частной собственности возвращаются?
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
77
Re: "Готовы взять себе частные котельные, раз не...
Отправлено: 12.11.24 - 15:18
#2
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Считаю правильно говорит Аким. Когда застройщик строил дома, затраты на БМК он вложил в стоимость квартир.
Теперь под предлогом социального взрыва, хотят еще продать БМК государству. В мкр.Береке живут не бедные люди, пусть они сами решают свой проблемы. Требуют от застройщика БК-строй.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42189
Re: "Готовы взять себе частные котельные, раз не...
Отправлено: 12.11.24 - 16:30
#3
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Понаселялись туда за миллионы, а денег нет..
Все в кредит, ипотеки, под сдачи.
Наше вот гетто в Береке
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6752
Re: "Готовы взять себе частные котельные, раз не...
Отправлено: 12.11.24 - 17:12
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Только безвозмездно, - заявил аким,


Всё правильно, всё по классику: "...мосты, телеграф, банки, Зимний..."

А, если серъёзно то и элеваторы должны быть НАЦИОНАЛИЗИРОВАНЫ, то есть все стратегические объекты ( свет, газ, вода, тепло, канализация) должны быть в руках государства. Элеваторы -тоже стратегические обьекты встроенные в систему продовольственной безопасности страны.

Какой бардак сейчас с этими элеваторами - ВСЁ задействовано в пользу хозяев элеваторов и нету на этом рынке никакой конкуренции, - один чистый картельный СГОВОР.
А, по поводу этих хозяев котельной- аким прав - что они как стрекоза лето красное пропели и не собрали деньги с долджников- кто им мешал ?
Забрать и никаких гвоздей и причём БЕЗВОЗМЕЗДНО и с долгами- аким потом сам соберёт. Тут кочегарить нужно- морозы на носу,а они в позу встают - денег мол нет. Забрать и как врагов народа - к стенке.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
434
"Готовы взять себе частные котельные, раз не справляются" - Аким Костаная прокомментировал проблемы БМК
Отправлено: 12.11.24 - 20:52
#5
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Видимо, наконец-то начали понимать, что сельское хозяйство, стратегические объекты, почта, интернет и многое другое должны быть только в руках гос-ва! Иначе страну такие нувориши, а также бездельники пустят по миру. Бардака очень много в гос-ве, и нужна "железная и карающая рука" для того, чтобы загнать в "стойло" тех, кто саботирует все законы, порядок и кроме причинения вреда гос-ву, ни чего не умеет делать!

[Исправлено: абике, 12.11.2024 - 21:53]
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