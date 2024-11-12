Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...

Отправлено: - 20:25

Проводить человека в последний путь конечно нужно. Есть родные близкие друзья. Но не нужно из этого делать показуху и соревнование кто круче схоронил близкого.

А вот по поводу других случаев тоев посиделок и тд, в реальной жизни конечно есть над чем работать в нашем чарстве государстве! На пример: Ребёнок вышел из детсада, ребёнок пошел в первый класс, ребёнок окончил первый класс, первый новый год у ребёнка в школе! И такой глупости на каждом шагу! а сколько западного дерьма внедряют в нашу жизнь? И насаждают со школы день влюлённых холуин и прочее? Куда смотрит министерство культуры? Аллё вы там ещё есть? Точнее власть у вас ещё есть? Или всё отдано на откуп нкаошникам? Давайте лучше как наши родители, да и бабушки с дедушками ходить в гости с детьми друг к другу! В большинстве своём этот обычай намного полезней и для нас и для наших отпрысков! Ну кто скажет да понапиваются... ну уж извените если мы начнём всегда ореентироваться на опустившихся то к хорошему точно не прийдём!