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≡ Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50483
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 12.11.24 - 16:08
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- Бывает так, что тщеславие буквально разоряет наших сограждан, - уверен аксакал Жандарбек СЕИТОВ. - Мы должны найти общее мнение по этому вопросу и единым решением осудить никчемные излишества, которые ни по вере, ни по обычаям народа.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7202
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 12.11.24 - 16:08
#1
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Случайно узнал что, религиозные служители получают зарплату от госбюджета,если это правда,я крайне возмущен, за каким лешим я оплачиваю налоги?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42189
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 12.11.24 - 16:26
#2
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Там же бата люди дают, мы на похороны матери лошадь в то время отборную купили за 350 тысяч тенге, все окупилось
Если народа нет, то и не надо лошадь покупать, на отца взяли в деревне барана.
На похоронах кстати и неплохо можно заработать, на казахских, помирает какой нибудь торчок, которого никому не жалко, но туда спецом зовут много народа, всяких уважаемых родичей, чтоб дали бата, стол разумеется самый отстойный, тем самым заработок в один полтора ляма чистыми обеспечен.
У казахов те, кто не видел друг друга по 15 лет и не хочет видеть, все там встречаются на похоронах, идти обязон.
Такие вот обычаи.

[Исправлено: 111, 12.11.2024 - 17:27]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6752
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 12.11.24 - 16:57
#3
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Цитата:
111:
Такие вот обычаи.


Цитата://(қонағасы)//

Не, конаг, а конак - гость, так будет правильней, я думаю.

По поводу этого обычая: - ещё с детства мне старики говорили что это - ПРОЩАЛЬНЫЙ ужин, прощальная трапеза в этом мире, именно умершего, который он делает для своих родственников, близких, друзей, соседей и его должны проводить именно в доме умершего и на конак-асында должны говорить только о нём и только хорошее.

Ну сейчас времена и условия и нравы поменялись.

По поводу пышных похорон: - БЕСПОЛЕЗНО всё это говорить, сами же кто там был на этом совещании, они же и будут при случае ( не дай бог) проводить роскошные и пышные похороны: - казах ( даже бедный) без понтов - это не казах. Читайте Абая.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6752
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 12.11.24 - 17:46
#4
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Цитата://действуют убеждением и примером.//

Игорь вы бы спросили у этих ЛИЦЕМЕРОВ - были ли они на раскошных похоронах и если было свехраскошно, сделали ли они замечание родственникам умершего ?
Не думаю.

Дастархан должен быть накрыт: первое блюдо( плов, бежбармак) масло сливочное, баурсаки, чай, сахар, конфеты- и ВСЁ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3621
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 12.11.24 - 17:53
#5
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Цитата:
ACROS:
//(қонағасы)// Не, конаг, а конак

кітап - кітабы, мектеп - мектебі, қонақ - қонағасы - закон сингармонизма, однако! Помню, учили в школе на уроках казахского языка и Вам Қазак тілі учить надо!

[Исправлено: юля елиссева, 12.11.2024 - 19:07]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6752
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 12.11.24 - 18:21
#6
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Цитата:
юля елиссева:
Вам Қазак тілі учить надо!


Поздно пить боржоми. Конак он и в Африке конак.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
956
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 12.11.24 - 19:20
#7
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Цитата:
ACROS:
Дастархан должен быть накрыт: первое блюдо( плов, бежбармак) масло сливочное, баурсаки, чай, сахар, конфеты- и ВСЁ.

А что, без всей этой, не сказать чтобы сильно здоровой, жратвы воскреснет чтоль?
Как по мне так и это лишнее. Кому там неймется дома пожрать могут или вон, куча забегаловок в их распоряжении.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
169
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 12.11.24 - 20:25
#8
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Проводить человека в последний путь конечно нужно. Есть родные близкие друзья. Но не нужно из этого делать показуху и соревнование кто круче схоронил близкого.
А вот по поводу других случаев тоев посиделок и тд, в реальной жизни конечно есть над чем работать в нашем чарстве государстве! На пример: Ребёнок вышел из детсада, ребёнок пошел в первый класс, ребёнок окончил первый класс, первый новый год у ребёнка в школе! И такой глупости на каждом шагу! а сколько западного дерьма внедряют в нашу жизнь? И насаждают со школы день влюлённых холуин и прочее? Куда смотрит министерство культуры? Аллё вы там ещё есть? Точнее власть у вас ещё есть? Или всё отдано на откуп нкаошникам? Давайте лучше как наши родители, да и бабушки с дедушками ходить в гости с детьми друг к другу! В большинстве своём этот обычай намного полезней и для нас и для наших отпрысков! Ну кто скажет да понапиваются... ну уж извените если мы начнём всегда ореентироваться на опустившихся то к хорошему точно не прийдём!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
434
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 12.11.24 - 20:45
#9
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Да уж! Многие грешат этим расточительством, особенно те, кто владеет бизнесом! Показуха и понты всегда присутствуют среди казахского населения! Мозги нужно сначала промыть им, объяснив, что похороны, это не способ наестся бесбармака, а лишь поминальная трапеза в честь умершего, и при этом мулла или имам обязан перед собравшимися подробно объяснить, что траты на похороны, это грех (харам) и так делать нельзя мусульманам. При этом на уровне республики эту норму нужно закрепить на законодательном уровне. Только после этого люди поймут, что на похороны не надо всех звать, не надо осуждать кого-то, это не той и не госномера на свое авто. На похоронах должны быть лишь прямые родственники умершего, если их нет, то родственники по линии отца или по линии матери умершего. Правильно имам области поднял этот вопрос с прямыми ссылками на ислам и думаю, что многие поймут, что он прав на все 100 %.
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