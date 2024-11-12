maxsaf: Все, кроме одного, из-за которого антифлуд для адекватных создавался
Это когда вас с позором закрыли вашу ветку, потому что вы за глаза там обзывали и оскорбляли несогласных с вами, а из в ветку не пускали? Сделав там ветку для мести и ненависти? Такое объединение обиженных тушканчиков на отдельных форумчан?
То есть этот отец, у которого русский мир отобрал жену и троих детей, обязан по твоему теперь любить жтот русский мир и может одеть их фашисткую свастику и кричать Гойда? Что он по твоему будет делать? Любить таких как ты, которые за то, чтоб украинцев уничтожали?
Давно вас не было. И Макс как то заскучал, тоже редко стал появлятся. Есть походы по магазинам, сравнение тамошних цен и пейзажи вечернего города и процессы приготовлению разных блюд, а то что ВИТ-овские блюда из Польши не вызывают аппетита. Столовское- оно и есть столовское.
ACROS: Есть походы по магазинам, сравнение тамошних цен
Ну редакция в лице Тимура Гафурова по многочисленным жалобам пяти человек в течении 15ти лет, запретила теперь фотографировать, особенно магазины, вдруг вы побежите за скидкой туалетной бумаги в одну тенге в магазин конкурентов с Жана Кала на такси куда нибудь в Апельсин Солнечный и купите две штуки бумаги и назад опять на такси, сэкономив при этом кучу денег..
ACROS: А, как это на практике будет выглядеть: - примерно как вероломный февраль 2022 года ??? или как то по другому ??
А вы на свой народ переводите для примера, и станет ясно. Чисто теоретически, южане не захотят больше с вами жить, с такими как Марик, который их недолюбливает, и казахский не знает. Южане захотят жить с узбеками, и дыни вместе выращивать. Запад поддержит границу посреди Казахстана. Запад начнет им помогать оружием и деньгами. А вы теперь думайте, как южан вернуть в родную гавань
А кто? Больше вроде бы никто ни на кого не нападал, кроме РФ в 2022 году! Давайте вспоминать, США, стояли вроде везде на своих местах, Великобритания, не выходила за пределы своей дислокации, может Франция опять мимо. Вспомнил Лукашенко рассказывал, российские войска после учений в Беларуси шли себе домой в Зауралье и решили сократить дорогу через Киев! И всего то ! А мир принял за войну. Реакция Украины вообще непонятная, РФ то в Украине СВО ведёт, это не война, а хто его знает что! А они скоты и террористы на русскую землю припёрлись. РФ бомбит то ласково бомбочками, а Украина нагло большущими дронами. В РФ, то бомбочки весом всего в 500кг, а они в ответ своими 11 киллограммовыми дронами. Совсем совесть потеряли!
maxsaf: Ну если бы они просуществовали более менее долго
Долго это сколько? Приднестровье, например, с 90-го года объявило о независимости. Цитата:
maxsaf: А вы на свой народ переводите для примера, и станет ясно
Я дико извиняюсь. А вот этот "перевод" человек как должен сделать? Должен ли он создать мысленную конструкцию, в которой то государственное образование, гражданином которого он является, некогда "поставило галочку", согласившись тем самым что, как вы выразились, южане, это отдельное государственное образование? Просто как бы уже даже рф это сделало а не только ссср, в отношении украины. Или ему нужно представить что вдруг кто-то, из состава государства, гражданином которого он по прежнему является, решил отделиться? Просто мне видятся эти ситуации сильно разными.
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