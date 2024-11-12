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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 16:16
#13651
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Цитата:
maxsaf:
Все, кроме одного, из-за которого антифлуд для адекватных создавался

Это когда вас с позором закрыли вашу ветку, потому что вы за глаза там обзывали и оскорбляли несогласных с вами, а из в ветку не пускали?
Сделав там ветку для мести и ненависти?
Такое объединение обиженных тушканчиков на отдельных форумчан?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 16:20
#13652
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Цитата:
maxsaf:
так и украинцы с русскими - единый народ

То есть этот отец, у которого русский мир отобрал жену и троих детей, обязан по твоему теперь любить жтот русский мир и может одеть их фашисткую свастику и кричать Гойда?
Что он по твоему будет делать?
Любить таких как ты, которые за то, чтоб украинцев уничтожали?


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6752
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 16:32
#13653
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Цитата:
maxsaf:
Перестать разъединять, для начала.


А, как это на практике будет выглядеть: - примерно как вероломный февраль 2022 года ??? или как то по другому ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6752
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 17:22
#13654
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Цитата:
111:


Давно вас не было. И Макс как то заскучал, тоже редко стал появлятся.
Есть походы по магазинам, сравнение тамошних цен и пейзажи вечернего города и процессы приготовлению разных блюд, а то что ВИТ-овские блюда из Польши не вызывают аппетита. Столовское- оно и есть столовское.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 18:23
#13655
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Цитата:
ACROS:
Есть походы по магазинам, сравнение тамошних цен

Ну редакция в лице Тимура Гафурова по многочисленным жалобам пяти человек в течении 15ти лет, запретила теперь фотографировать, особенно магазины, вдруг вы побежите за скидкой туалетной бумаги в одну тенге в магазин конкурентов с Жана Кала на такси куда нибудь в Апельсин Солнечный и купите две штуки бумаги и назад опять на такси, сэкономив при этом кучу денег.. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24824
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 19:06
#13656
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Цитата:
111:
Может твоему русскому миру прекратить убивать сперва их или по твоему украинское русскоязычное население надо жестоко убивать как они это делают?

Не русский мир это начал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24824
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 19:15
#13657
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Цитата:
ACROS:
А, как это на практике будет выглядеть: - примерно как вероломный февраль 2022 года ??? или как то по другому ??

А вы на свой народ переводите для примера, и станет ясно. Чисто теоретически, южане не захотят больше с вами жить, с такими как Марик, который их недолюбливает, и казахский не знает. Южане захотят жить с узбеками, и дыни вместе выращивать. Запад поддержит границу посреди Казахстана. Запад начнет им помогать оружием и деньгами. А вы теперь думайте, как южан вернуть в родную гавань
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24824
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 19:17
#13658
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Цитата:
ACROS:
Давно вас не было. И Макс как то заскучал, тоже редко стал появлятся.

А чё мне тут делать. Я тут только номерным поджопники раздаю 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 19:33
#13659
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Цитата:
maxsaf:
Не русский мир это начал.

А кто? Больше вроде бы никто ни на кого не нападал, кроме РФ в 2022 году! Давайте вспоминать, США, стояли вроде везде на своих местах, Великобритания, не выходила за пределы своей дислокации, может Франция опять мимо. Вспомнил Лукашенко рассказывал, российские войска после учений в Беларуси шли себе домой в Зауралье и решили сократить дорогу через Киев! И всего то ! А мир принял за войну. Реакция Украины вообще непонятная, РФ то в Украине СВО ведёт, это не война, а хто его знает что! А они скоты и террористы на русскую землю припёрлись. РФ бомбит то ласково бомбочками, а Украина нагло большущими дронами. В РФ, то бомбочки весом всего в 500кг, а они в ответ своими 11 киллограммовыми дронами. Совсем совесть потеряли!
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
148
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 19:35
#13660
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Цитата:
ACROS:
Давно вас не было.


Да 111 убежал с инсты
Его вчера практически на бой вызвали за комменты про Береке
Толерантности там нет ))

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6752
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 19:45
#13661
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Цитата:
maxsaf:
на свой народ


Я вам про Фому, а вы про Ерёму - не надо переводить: мы же не воюем в отличие от великого и могучего и как вы изволили выразиться ЕДИНОГО народа...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
956
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 19:58
#13662
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Цитата:
maxsaf:
Ну если бы они просуществовали более менее долго

Долго это сколько? Приднестровье, например, с 90-го года объявило о независимости.
Цитата:
maxsaf: А вы на свой народ переводите для примера, и станет ясно

Я дико извиняюсь. А вот этот "перевод" человек как должен сделать? Должен ли он создать мысленную конструкцию, в которой то государственное образование, гражданином которого он является, некогда "поставило галочку", согласившись тем самым что, как вы выразились, южане, это отдельное государственное образование? Просто как бы уже даже рф это сделало а не только ссср, в отношении украины. Или ему нужно представить что вдруг кто-то, из состава государства, гражданином которого он по прежнему является, решил отделиться?
Просто мне видятся эти ситуации сильно разными.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24824
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 20:29
#13663
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Цитата:
saba:
А кто? Больше вроде бы никто ни на кого не нападал, кроме РФ в 2022 году!

Ой, давайте не будем одно и то же по десятому кругу. Начните с одесского дома профсоюзов. А лучше с развала СССР.
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