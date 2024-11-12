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≡ Знак безразличия - На самовольные «лежачие полицейские» жалуются жители села в Костанайском районе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50483
Знак безразличия - На самовольные «лежачие полицейские» жалуются жители села в Костанайском районе
Отправлено: 12.11.24 - 11:03
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Искусственные неровности установлены на участках дороги, где нет рядом школ или социальных объектов. Несоответствие техническим нормам приводит к повреждению автотранспортных средств и дорожного полотна. В сельском акимате обещают разобраться.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7202
Re: Знак безразличия - На самовольные «лежачие полицейские»...
Отправлено: 12.11.24 - 11:03
#1
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На мой взгляд достаточно было бы установить эти лежаки на самой зебре,а то на деле до перехода и сразу же после, а вот второй лежак это лишнее. Во время езды перед пешеходкой и так сбрасываешь,проезжаешь его и снова барьер, зачем?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1056
Re: Знак безразличия - На самовольные «лежачие полицейские»...
Отправлено: 12.11.24 - 12:06
#2
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В кОстанае лучше что ли?
Согласно ПДД, предупреждающие знаки в населённом пункте устанавливаются за 50-100 метров, у нас же зачастую как бывает - увидел знак "Искусственная неровность" (причем на синем фоне, знак, которого в ПДД РК нет), не успел скинуть скорость, и "привет" снизу - знак стоит прямо перед лежачим. Добавьте сюда "эффективное" освещение китайскими светодиодными прожекторами(от которых толку нет совсем) - добро пожаловать на СТО.
Надо бы кстати в айкомек запросец сделать по некорректно устанавливаемым предупреждающим знакам. Хоть от кронирования (дай бог) отвлекутся
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1393
Знак безразличия - На самовольные «лежачие полицейские» жалуются жители села в Костанайском районе
Отправлено: 12.11.24 - 13:40
#3
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Цитата:
vofkakst:
Согласно ПДД, предупреждающие знаки в населённом пункте устанавливаются за 50-100 метров


Ещё есть правила устройства искусственных неровностей. Те, что ставят у нас, почти все для 0-20 км/ч. Правильных (соответствующих действующим ограничениям скорости на данном участке) в городе всего несколько штук. Например, на Чкалова возле ГорВодоКанала более или менее плавный. И с такой установкой ИН не повышают безопасность, а скорее наоборот: ты отвлекаешься от дороги на её проезд и как раз можешь пропустить пешеходов выбежавших сбоку от машины. А если добавить, что у нас часто и переходы делают в районе выездов из микрорайонов, где пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть между машин...

[Исправлено: Тот самый, 12.11.2024 - 14:42]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1299
Re: Знак безразличия - На самовольные «лежачие полицейские»...
Отправлено: 12.11.24 - 19:33
#4
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Места установки "Лежачих полицейских" должны согласовываться с органами дорожной полиции. В Рудном каждый "крутой мэн" возле своего коттеджа их устанавливает и всем пофиг. Могу, если кому интересно, за полчаса две дюжины таких наснимать, только никому это неинтересно. А что если и я пару знаков в своем переулке поставлю, а то сосед с тяжелой техникой весь асфальт перебуровил, мне тоже ничего не будет?
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