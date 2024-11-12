Отправлено: - 13:40

vofkakst:

Согласно ПДД, предупреждающие знаки в населённом пункте устанавливаются за 50-100 метров

[Исправлено: Тот самый, 12.11.2024 - 14:42]

Цитата:Ещё есть правила устройства искусственных неровностей. Те, что ставят у нас, почти все для 0-20 км/ч. Правильных (соответствующих действующим ограничениям скорости на данном участке) в городе всего несколько штук. Например, на Чкалова возле ГорВодоКанала более или менее плавный. И с такой установкой ИН не повышают безопасность, а скорее наоборот: ты отвлекаешься от дороги на её проезд и как раз можешь пропустить пешеходов выбежавших сбоку от машины. А если добавить, что у нас часто и переходы делают в районе выездов из микрорайонов, где пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть между машин...