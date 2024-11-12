Отправлено: - 14:53

В частности, ситуацию в микрорайоне Береке. Там в котельной на днях газовики опечатали два из четырех котлов. Из-за долгов. Подобное уже случалось в апреле прошлого года. И тогда, и сейчас на ситуацию вынужденно отреагировал акимат.