НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Готовы взять себе частные котельные, раз не справляются" - Аким Костаная прокомментировал проблемы БМК
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50480
"Готовы взять себе частные котельные, раз не справляются" - Аким Костаная прокомментировал проблемы БМК
Отправлено: 12.11.24 - 14:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В частности, ситуацию в микрорайоне Береке. Там в котельной на днях газовики опечатали два из четырех котлов. Из-за долгов. Подобное уже случалось в апреле прошлого года. И тогда, и сейчас на ситуацию вынужденно отреагировал акимат.
Читать новость

юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3620
Re: "Готовы взять себе частные котельные, раз не...
Отправлено: 12.11.24 - 14:53
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//речь не идет о приобретении, как кто-то из них предлагает. - Только безвозмездно, - заявил аким,// - коммунизм и национализация частной собственности возвращаются?
Профайл
Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
77
Re: "Готовы взять себе частные котельные, раз не...
Отправлено: 12.11.24 - 15:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю правильно говорит Аким. Когда застройщик строил дома, затраты на БМК он вложил в стоимость квартир.
Теперь под предлогом социального взрыва, хотят еще продать БМК государству. В мкр.Береке живут не бедные люди, пусть они сами решают свой проблемы. Требуют от застройщика БК-строй.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42187
Re: "Готовы взять себе частные котельные, раз не...
Отправлено: 12.11.24 - 16:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понаселялись туда за миллионы, а денег нет..
Все в кредит, ипотеки, под сдачи.
Наше вот гетто в Береке
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS