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≡ Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50480
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 12.11.24 - 16:08
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- Бывает так, что тщеславие буквально разоряет наших сограждан, - уверен аксакал Жандарбек СЕИТОВ. - Мы должны найти общее мнение по этому вопросу и единым решением осудить никчемные излишества, которые ни по вере, ни по обычаям народа.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7202
Re: Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы...
Отправлено: 12.11.24 - 16:08
#1
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Случайно узнал что, религиозные служители получают зарплату от госбюджета,если это правда,я крайне возмущен, за каким лешим я оплачиваю налоги?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42187
Зарезать лошадь, иначе ұят? Как имамы и аксакалы убеждали проводить скромные похороны и поминки на конференции в Костанае
Отправлено: 12.11.24 - 16:26
#2
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Там же бата люди дают, мы на похороны матери лошадь в то время отборную купили за 350 тысяч тенге, все окупилось
Если народа нет, то и не надо лошадь покупать, на отца взяли в деревне барана.
На похоронах кстати и неплохо можно заработать, на казахских, помирает какой нибудь торчок, которого никому не жалко, но туда спецом зовут много народа, всяких уважаемых родичей, чтоб дали бата, стол разумеется самый отстойный, тем самым заработок в один полтора ляма чистыми обеспечен.
У казахов те, кто не видел друг друга по 15 лет и не хочет видеть, все там встречаются на похоронах, идти обязон.
Такие вот обычаи.

[Исправлено: 111, 12.11.2024 - 17:27]
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