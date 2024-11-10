Отправлено: - 11:17

ACROS:

это было самое ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ время,

ACROS:

Была ОГРОМНАЯ страна и простые люди засыпая и просыпаясь каждый день знали

ACROS:

Не скрою: - много чего НЕ было, и многое НЕ ХВАТАЛО ( джинсы, бананы, жвачки и прочее) - но, зато- это было самое ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ время,

[Исправлено: abaika95, 12.11.2024 - 12:23]

Цитата:молодость у всех замечательное время не смотря на политический режим или идеологиюдаже хрущев на старости лет ностальгировал как ХОРОШО он жил при царе работая обычным слесаремЦитата:вот и проспали свою СТАЛБИЛЬНУЮ работу, заработок итд итпкогда надо было политически боротся за состояние дел, советский народ спал да в очередях за водкой стоял думая что всё стабильно Цитата:вы буквально через два месяца будете по всем каналам смотреть фильмы о том замечательном временинапомню о чем там вообще рассказывалииван васильевич меняет профессию- герой шурика чтобы починить машину времени будет битый час бегать по магазинам искать транзистор и найдет у перекупаберегись автомобиля- весь сюжет построен на приписках цен к дефицитным товарам на бабках с которых миронов построит дачу а у него еще машину украдут ( 90ые типичные)ирония судьбы-лукашин перепутет свою квартиру потому что обустроена она типово как у всех но осознание что он не у себя придет к нему от того что брыльска скажет что за чешский сервант она "закинула" больше перекупщику чем онджентельмены удачи-просто история про побег с зоны прожжённых уголовников под кураторством милиции и кгбстарый новый год-герой невинного радуется как ребенок что у него провели телефон в квартиру (1980) а герой калягина 10 лет разрабатывал кнопку для унитаза!! (при этом скупая дефицитное барахло на инженерской зарплате все эти 10 лет)бриллиантовая рука-история про налаженную контрабанду драгоценностей в сссрстарики-разбойники-героя никулина пытаются выкинуть с работы прислав чьего-то сынка "сверху" на его местомимино-герой кикабидзе бухает, дерется, сидит в 15 суток в москве, потом приходит устраиваться на реактивный лайнер не подходя по возрасту и его берут только потому что начальство решило что он сын их другаафоня-мужик всю дорогу, бухает дерется и сидит 15 суток, ворует у жильцов дефицитные раковины а его держат на работе потому что жалкону и самое главноекарнавальная ночь-весь сюжет о том что советский чиновник хочет чтобы праздник прошел стандартно с простыми номерами а молодняк ему весь фильм перечит и пропихивает либо цирк либо американский джазвот и весь СССР