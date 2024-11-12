Re: Выехавшие за границу казахстанцы больше не смогут получать...

Отправлено: - 08:36

В связи с этой новостью возникает вопрос. Если ты обращаешься в поликлинику и у тебя не оплачен хотя бы 1 мес. ОСМС - то тебя на прием не берут. А туту получается человек выехал на ПМЖ, но платежи оплачиваются? Соотвественно получается что человек оплатил услуги медицинской помощи, но не получил ее т.к. в миграционке стоит уехал на ПМЖ? Пункт второй как получают ОСМС иностранцы которые пребывают на территории с регистрацией на основании трудового договора? Я так понимаю ОСМС они платят и получают мед услуги.