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≡ Выехавшие за границу казахстанцы больше не смогут получать лекарства по ОСМС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50476
Выехавшие за границу казахстанцы больше не смогут получать лекарства по ОСМС
Отправлено: 12.11.24 - 08:36
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Министерство здравоохранения усовершенствовало свою информационную систему, чтобы исключить возможность оформления лекарств по ОСМС на граждан, которые уехали на постоянное место жительство за границу.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
427
Re: Выехавшие за границу казахстанцы больше не смогут получать...
Отправлено: 12.11.24 - 08:36
#1
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В связи с этой новостью возникает вопрос. Если ты обращаешься в поликлинику и у тебя не оплачен хотя бы 1 мес. ОСМС - то тебя на прием не берут. А туту получается человек выехал на ПМЖ, но платежи оплачиваются? Соотвественно получается что человек оплатил услуги медицинской помощи, но не получил ее т.к. в миграционке стоит уехал на ПМЖ? Пункт второй как получают ОСМС иностранцы которые пребывают на территории с регистрацией на основании трудового договора? Я так понимаю ОСМС они платят и получают мед услуги.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15540
Re: Выехавшие за границу казахстанцы больше не смогут получать...
Отправлено: 12.11.24 - 11:07
#2
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Как будто у нас гражданам казахстана кто то даёт бесплатно лекарства. Вон в соседней ветке мама сама купила ребёнку Цитата:
Дали рецепт на пульмикорт и преднизолон, нам пришлось это всё купить в аптеке.


ОСМС это налог на воздух и сборы чиновникам на джипы.
Профайл
s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
145
Выехавшие за границу казахстанцы больше не смогут получать лекарства по ОСМС
Отправлено: 12.11.24 - 11:12
#3
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Цитата:
Vit:
Как будто у нас гражданам казахстана кто то даёт бесплатно лекарства


Мать получает 4 препарата в течении 5+ лет.
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