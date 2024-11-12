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≡ В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом 5000 тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50476
В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом 5000 тенге
Отправлено: 12.11.24 - 11:06
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Национальный банк Казахстана сообщает о продлении по 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7199
Re: В Нацбанке продлили срок использования банкнот номиналом...
Отправлено: 12.11.24 - 11:06
#1
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Давно не держали наличные,все платежи переводом или по карте. Кто выпрашивает оплату наличными,потерял много,ибо практически все население ходят карточками
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