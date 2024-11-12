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≡ Знак безразличия - На самовольные «лежачие полицейские» жалуются жители села в Костанайском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50476
Знак безразличия - На самовольные «лежачие полицейские» жалуются жители села в Костанайском районе
Отправлено: 12.11.24 - 11:03
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Искусственные неровности установлены на участках дороги, где нет рядом школ или социальных объектов. Несоответствие техническим нормам приводит к повреждению автотранспортных средств и дорожного полотна. В сельском акимате обещают разобраться.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7199
Re: Знак безразличия - На самовольные «лежачие полицейские»...
Отправлено: 12.11.24 - 11:03
#1
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На мой взгляд достаточно было бы установить эти лежаки на самой зебре,а то на деле до перехода и сразу же после, а вот второй лежак это лишнее. Во время езды перед пешеходкой и так сбрасываешь,проезжаешь его и снова барьер, зачем?
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