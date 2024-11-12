Re: Знак безразличия - На самовольные «лежачие полицейские»...

Отправлено: - 11:03

На мой взгляд достаточно было бы установить эти лежаки на самой зебре,а то на деле до перехода и сразу же после, а вот второй лежак это лишнее. Во время езды перед пешеходкой и так сбрасываешь,проезжаешь его и снова барьер, зачем?