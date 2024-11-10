Отправлено: - 10:09

Vit:

В яндексах пишут 9 американских баз и 1 британская.. А по тв раньше часто говорили что в Очаково строили военный порт для натовских кораблей

Цитата:и что дальше?путин в НАТО вступить хотел в 2001 году прям просился самнадо может кремль начать бомбить за это?больше того в россии была база НАТО в ульяновске аэродром перевалочный для грузов американских которые отправляли в афганистани не в нулевых а прямо вот в 2012 годудля СМИ там чушь прогнали что якобы никакие грузы там не перевозили типа не рентабельно было но до 2015 года база была)))на месте талибана надо было выкатить претензию москве как союзникам США по интервенцииа то хитрожопо устроилиськогда сша боибили талибов россия подлизывала вашингтонукак только талибы взяли верх москва тут же начала лизать талибану одно местомногожопость до добра не доводит