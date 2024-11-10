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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
145
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 22:19
#13636
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Цитата:
Vit:
В яндексах


Если время будет ( найдете ) Гугль гляньте тож
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 22:25
#13637
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Цитата:
simkst:

У Гугля даже есть карта с местоположением баз. Хотя по идее если Гугль знает где базы, почему там нет искандеров?



[Исправлено: Vit, 10.11.2024 - 22:35]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6220
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.11.24 - 09:00
#13638
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Виталий это же карта самых ,что ни на есть пропагандистов КП.ру, там раньше Мардан и Шейнин работали, смех да и только!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3616
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.11.24 - 09:16
#13639
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Цитата:
Vit:
где базы, почему там нет искандеров?

Искандеры эффективны, только когда ими бьют по торговым центрам и жилым высоткам. Собственно для этот рашисты их и придумали. Так же как и ФАУ-2 у нацистов. Военным вреда не причиняла, уничтожала только гражданское население.

[Исправлено: юля елиссева, 11.11.2024 - 10:18]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6220
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.11.24 - 09:17
#13640
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Ограбление по казахстански! Кассир ломбарда взяла золото 65 вкладчиков и перезаложила в других ломбардах! Золото изьяли, но хозяевам не отдают, потому что владельцы других ломбардов возмущаются! Всё это происходит в нашем славном городе! Видимо большого ума эта кассир :-) На что надеялась непонятно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16949
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.11.24 - 10:09
#13641
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Цитата:
Vit:
В яндексах пишут 9 американских баз и 1 британская.. А по тв раньше часто говорили что в Очаково строили военный порт для натовских кораблей

и что дальше?
путин в НАТО вступить хотел в 2001 году прям просился сам
надо может кремль начать бомбить за это?
больше того в россии была база НАТО в ульяновске аэродром перевалочный для грузов американских которые отправляли в афганистан
и не в нулевых а прямо вот в 2012 году
для СМИ там чушь прогнали что якобы никакие грузы там не перевозили типа не рентабельно было но до 2015 года база была)))

на месте талибана надо было выкатить претензию москве как союзникам США по интервенции
а то хитрожопо устроились
когда сша боибили талибов россия подлизывала вашингтону
как только талибы взяли верх москва тут же начала лизать талибану одно место
многожопость до добра не доводит
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6742
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.11.24 - 19:52
#13642
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Цитата:
saba:
Видимо большого ума эта кассир


Они в этом деле не новаторы: - лет 8 назад одни "умники" в АКК тоже так делали- брали деньги у государства на кредиты фермерам - часть выдавали, а часть этих денег НЕЗАКОННО ложили на депозит в БВУ на большие проценты. И это не самоварное золото нескольких клиентов ломбарда, а ДЕСЯТКИ-СОТНИ миллиардов тенге
Прикиньте какой там нехилый ПОДЪЁМ.
Потом лавочку закрыли: - кого надо посадили, кто смог- тот откупился.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24820
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 05:16
#13643
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Цитата:
111:
Значит все таки там другой народ, а не русские, которых он в первую очередь уничтожает?

Так это ты уже определись, либо там один народ сами своих убивают, либо напали на независимую Украину. Не может быть и того и другого.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24820
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 05:20
#13644
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Цитата:
ACROS:
А, сами эти народы, особенно окраинный, хотят этого пресловутого ВОССОЕДИНЕНИЯ ??

Так если это и так единый народ, то желание не имеет значения. Вы себе можете представить ещё одну гос. границу внутри Казахстана, между севером и югом?

[Исправлено: maxsaf, 12.11.2024 - 06:23]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6742
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 09:02
#13645
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Цитата:
maxsaf:
гос. границу внутри Казахстана, между севером и югом?


Думаю, это неудачный пример: - кто тут олицетворяет Путина и где казахская Москва и соответственно Украина с комик-президентом Зеленским и самая главная - причина ( не сохранение же казахского мира)??

По поводу пресловутых "...нормальных форумчан..." - почему они якобы ушли или может просто: - их "ушли" и когда вернутся и вернутся ли вообще ( обстановка уже другая и им тут явно НЕ КАМИЛЬФО)???
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24820
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 10:52
#13646
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Цитата:
ACROS:
Думаю, это неудачный пример:

Ну ещё бы, потому что все встаёт на свои места. Как казахи - единый народ, так и украинцы с русскими - единый народ, и никаких границ там в принципе между ними быть не могло. Они были чисто номинальные, символически, в рамках союзных республик в составе СССР, а потом стали самыми настоящими, юридически. Это и была ошибка.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24820
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 10:55
#13647
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Цитата:
ACROS:
ЛДНР - это суверенное государство признанное мировым сообществом и зарегистрированное в Организации Обьединённых Нации ??

Ну если бы они просуществовали более менее долго, то признали бы. Но после вхождения в состав РФ это уже не имеет никакого значения.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24820
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 10:57
#13648
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Цитата:
ACROS:
Нормальные - это кто ?

Все, кроме одного, из-за которого антифлуд для адекватных создавался :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24820
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.11.24 - 11:01
#13649
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Цитата:
abaika95:
Чтобы объединить единый народ что надо сделать?

Перестать разъединять, для начала.
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