Аким Костанайской области Кумар Аксакалов во весь голос кричит, что сельское хозяйство у нас приходит в упадок. По его мнению, срочно нужна процедура ускоренного изъятия земли. Думаю, что наш аким никаких изменений не дождётся. Депутаты срочно занялись решением вопроса «государственной важности». Читать новость>>
С 1975 года СССР согласно договора обязалась ежегодно закупать в США 6 млн тонн зерна на сумму не менее 1 млн долларов, а к 1984 году на долю советских закупок приходилось более 15% мирового импорта зерна – 46 млн тонн. Соответственно объёмы закупок и суммы росли.
В российском фильме "Движение вверх", показывают про победу в Мюнхене на Олимпийских играх 1972 года сборной СССР по баскетболу. На Олимпиаде, как и в фильме Алжан Жармухамедов под 7 номером выступал. Со слов А. Жармухамедова в 1973 они поехали на игры в Америку с сильнейшими студенческими командами, были там 22 дня, сыграли 11 игр, и пятерым из команды, в том числе ему, предложили поехать играть в NBA. Предложили 1,5 миллиона долларов за пять лет. По тем временам это были огромные деньги. Отмечает, что тогда, в 1973 году мы и подумать о таком не могли.
Не скрою: - много чего НЕ было, и многое НЕ ХВАТАЛО ( джинсы, бананы, жвачки и прочее) - но, зато- это было самое ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ время, и если бы была машина времени- вернулся бы назад- на зарплату главного инженера совхоза в 150 рублей, и с массой ОБЩЕНИЕ с людьми и самое главное- нет такого напряжения в жизни буквально по любому поводу.
Была ОГРОМНАЯ страна и простые люди засыпая и просыпаясь каждый день знали, что: - работа СТАБИЛЬНАЯ; зарплата СТАБИЛЬНАЯ; дети - получат ОБРАЗОВАНИЕ; заболеешь- ВЫЛЕЧАТ; отдых- СТАБИЛЬНЫЙ; старики, родители- ОБЕСПЕЧЕНЫ. И самое главное тогда: нервы были СПОКОЙНЫ.
А, что сегодня: - засыпая и просыпаясь, думаешь: - будет ли существовать это ТОО или КХ; и если будет: - будет ли тебе работа: и если будет работа- будет ли тебе ХОРОШАЯ зарплата; и если будет зарплата: - выдаст ли её хозяин.
Если не дай бог кто то из родных заболел- как лечить и на какие деньги. Как выучить ребёнка, на какие шиши и будет ли потом ему работа или же с дипломом толкать тачки на Складской или с дипломом и в красном жилете подметать улицы?? И самое главное теперь: нервы на ПРЕДЕЛЕ.
А, все болезни как известно: - от НЕРВОВ. А, от нервов и стрессов только один - неизлечимый РАК.
Что за жизнь такая настала, колхозов нет, расстрелять никого нельзя , куда катимся? Я вот о чем подумал. В принципе если сильно захотеть можно из любой ситуации выйти. Например, с приходом красных комиссаров, последние взяли за жабры богатых и влиятельных людей, одним из таковым был мой дед, однако он подписал какую-то бумагу и тем самым остался целым и невредимым,смог дожить до 90 лет. Из соседних деревень сослали в Сибирь,а кого вообще расстреляли.
по диаграмме видно убыль сельского населения россии (ссср) при этом такая же убыль фиксируется в США НО при этом же факторе СССР закупал в США пшеницу! где ее производство было в 2-3 больше чем в СССР почему так? а потому что колхозы-совхозы это убыточные предприятия вбухивают миллиарды на строительство кинотеатров, библиотек а народ уезжал в города при этом председателям приходилось делать приписки и врать что количество скота и пшеницы увеличивалось
так известные коррупционные дела ссср это "рязанское чудо" и "хлопковое дело" связаны именно с очковтирательством и приписками рязанское чудо это когда рязанский председатель обкома решил перевыполнить план по мясу и забил скот во всей области отобрав даже молочных и коров с подворных хозяйств хлопковое дело это когда узбекские власти годами врали и гнали о цифрах сбора хлопка на деле же подкупая власти в москве и воруя на приписках.
вся проза писателей деревенщиков типа Шукшина и Распутина построена на теме гибели деревни, и оттоку населения в города. и это еше в 60ые года они писали. к 80ых деревня была на издохе а 90ые уже окончательно ее добили
Некоторые данные о производстве зерна в СССР по годам: 1940 — 95,6 млн тонн; 2 1945 — 47,3 млн тонн; 2 1950 — 81,2 млн тонн; 2 1960 — 125,5 млн тонн; 2 1965 — 121,1 млн тонн; 2 1970 — 186,8 млн тонн; 2 1986 — 210 млн тонн.
Производство зерна в СССР с 1937 года ежегодно возрастало. В 1986–1987 годах оно было доведено до 210–211 млн тонн
молодость у всех замечательное время не смотря на политический режим или идеологию даже хрущев на старости лет ностальгировал как ХОРОШО он жил при царе работая обычным слесарем Цитата:
ACROS: Была ОГРОМНАЯ страна и простые люди засыпая и просыпаясь каждый день знали
вот и проспали свою СТАЛБИЛЬНУЮ работу, заработок итд итп когда надо было политически боротся за состояние дел, советский народ спал да в очередях за водкой стоял думая что всё стабильно Цитата:
ACROS: Не скрою: - много чего НЕ было, и многое НЕ ХВАТАЛО ( джинсы, бананы, жвачки и прочее) - но, зато- это было самое ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ время,
вы буквально через два месяца будете по всем каналам смотреть фильмы о том замечательном времени напомню о чем там вообще рассказывали
иван васильевич меняет профессию- герой шурика чтобы починить машину времени будет битый час бегать по магазинам искать транзистор и найдет у перекупа
берегись автомобиля- весь сюжет построен на приписках цен к дефицитным товарам на бабках с которых миронов построит дачу а у него еще машину украдут ( 90ые типичные)
ирония судьбы-лукашин перепутет свою квартиру потому что обустроена она типово как у всех но осознание что он не у себя придет к нему от того что брыльска скажет что за чешский сервант она "закинула" больше перекупщику чем он
джентельмены удачи-просто история про побег с зоны прожжённых уголовников под кураторством милиции и кгб
старый новый год-герой невинного радуется как ребенок что у него провели телефон в квартиру (1980) а герой калягина 10 лет разрабатывал кнопку для унитаза!! (при этом скупая дефицитное барахло на инженерской зарплате все эти 10 лет)
бриллиантовая рука-история про налаженную контрабанду драгоценностей в ссср
старики-разбойники-героя никулина пытаются выкинуть с работы прислав чьего-то сынка "сверху" на его место
мимино-герой кикабидзе бухает, дерется, сидит в 15 суток в москве, потом приходит устраиваться на реактивный лайнер не подходя по возрасту и его берут только потому что начальство решило что он сын их друга
афоня-мужик всю дорогу, бухает дерется и сидит 15 суток, ворует у жильцов дефицитные раковины а его держат на работе потому что жалко
ну и самое главное
карнавальная ночь-весь сюжет о том что советский чиновник хочет чтобы праздник прошел стандартно с простыми номерами а молодняк ему весь фильм перечит и пропихивает либо цирк либо американский джаз
simkst: екоторые данные о производстве зерна в СССР по годам: 1940 — 95,6 млн тонн; 2 1945 — 47,3 млн тонн; 2 1950 — 81,2 млн тонн; 2 1960 — 125,5 млн тонн; 2 1965 — 121,1 млн тонн; 2 1970 — 186,8 млн тонн; 2 1986 — 210 млн тонн.
при этом почти до последнего дня ссср закупал зерно на западе
к 60ым годам засуха ударила по урожаю большинства восточноевропейских стран: в Венгрии вместо ожидаемых 2,6 миллионов тонн зерновых было собрано 1,7 миллиона. Ряд стран начал тайные переговоры с США по закупке зерна, что болезненно воспринималось советским правительством, расценивавшим это как удар по престижу страны; СССР хотел сам снабдить союзные государства недостающим зерном. Для покрытия дефицита зерна в СССР и блоке Хрущёв решил не трогать стратегический запас, а закупить зерно на Западе. Поскольку с одним из двух главных мировых экспортёров зерна — США — отношения после Карибского кризиса были плохими, в сентябре делегация для закупки зерна была отправлена во второй — Канаду. Делегации под руководством замминистра внешней торговли Борисова было поручено объяснять нехватку продовольственного зерна перекосом баланса посевов в пользу кормовых культур (фактически их также не хватало, что привело к чрезмерному забою скота), а также логистической целесообразностью везти на Дальний Восток зерно не из европейских регионов СССР, а из стран тихоокеанского региона. Всего в 1963 году СССР закупил около 12 миллионов тонн зерна, в основном канадского. На него были потрачены почти все валютные резервы и значительная часть золотого. Это дало начало многолетним закупкам СССР зерна из капиталистических стран, главным образом из США, Канады и Австралии. С 1963 по 1971 год СССР закупил в Канаде 24 миллиона тонн зерновых[1]. США прекратили поставку зерна после ввода советских войск в Афганистан. Импорт зерна за границей в СССР и России продолжался до конца XX века.
то есть небыло никаких 120 или 180 млн тонн зерна у ссср каждый год иначе бы не пришлось закупать его на западе тратя валютные резервы
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать