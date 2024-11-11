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"Не запрещают, а регламентируют" - Решение по иску журналистов к Министерству культуры и информации РК вынес суд
"Не запрещают, а регламентируют" - Решение по иску журналистов к Министерству культуры и информации РК вынес суд
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