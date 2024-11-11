Отправлено: - 14:16

Чего не сделаешь ради своей дозы славы. Даже привезли верблюда для селфи. Подумаешь, отменили «Осенний бал» в школе, перевели учащихся интерната в райцентре на однодневную дистанционку – их должны были в пятницу забрать родители, но ведь они заняты на жарке.