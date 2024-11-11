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≡ В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители района массово жарили пончики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50473
В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители района массово жарили пончики
Отправлено: 11.11.24 - 14:16
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Чего не сделаешь ради своей дозы славы. Даже привезли верблюда для селфи. Подумаешь, отменили «Осенний бал» в школе, перевели учащихся интерната в райцентре на однодневную дистанционку – их должны были в пятницу забрать родители, но ведь они заняты на жарке.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6741
Re: В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители...
Отправлено: 11.11.24 - 21:07
#15
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Они не ох...ли, выдавать такие ДОРОГИЕ з/отходы пенсионерам: 2 000 тенге за 50 кг, плюс доставка по 3000 тенге, итого выходит: - мешок стоит 2 600 тенге/50 кг = 52 тенге/килограмм.
Это же ОТХОДЫ, а не целое зерно !!!!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
953
В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители района массово жарили пончики
Отправлено: 11.11.24 - 21:27
#16
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Цитата:
Skeptic:
Всё, как в "цивилизованном" мире

В цивилизованном мире потому и жрут, что он цивилизованный. Но почему оттуда нужно перенимать исключительно только дурь-от-безделья отдельных граждан, это конечно вопрос интересный.
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