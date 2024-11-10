Аким Костанайской области Кумар Аксакалов во весь голос кричит, что сельское хозяйство у нас приходит в упадок. По его мнению, срочно нужна процедура ускоренного изъятия земли. Думаю, что наш аким никаких изменений не дождётся. Депутаты срочно занялись решением вопроса «государственной важности». Читать новость>>
С 1975 года СССР согласно договора обязалась ежегодно закупать в США 6 млн тонн зерна на сумму не менее 1 млн долларов, а к 1984 году на долю советских закупок приходилось более 15% мирового импорта зерна – 46 млн тонн. Соответственно объёмы закупок и суммы росли.
В российском фильме "Движение вверх", показывают про победу в Мюнхене на Олимпийских играх 1972 года сборной СССР по баскетболу. На Олимпиаде, как и в фильме Алжан Жармухамедов под 7 номером выступал. Со слов А. Жармухамедова в 1973 они поехали на игры в Америку с сильнейшими студенческими командами, были там 22 дня, сыграли 11 игр, и пятерым из команды, в том числе ему, предложили поехать играть в NBA. Предложили 1,5 миллиона долларов за пять лет. По тем временам это были огромные деньги. Отмечает, что тогда, в 1973 году мы и подумать о таком не могли.
Не скрою: - много чего НЕ было, и многое НЕ ХВАТАЛО ( джинсы, бананы, жвачки и прочее) - но, зато- это было самое ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ время, и если бы была машина времени- вернулся бы назад- на зарплату главного инженера совхоза в 150 рублей, и с массой ОБЩЕНИЕ с людьми и самое главное- нет такого напряжения в жизни буквально по любому поводу.
Была ОГРОМНАЯ страна и простые люди засыпая и просыпаясь каждый день знали, что: - работа СТАБИЛЬНАЯ; зарплата СТАБИЛЬНАЯ; дети - получат ОБРАЗОВАНИЕ; заболеешь- ВЫЛЕЧАТ; отдых- СТАБИЛЬНЫЙ; старики, родители- ОБЕСПЕЧЕНЫ. И самое главное тогда: нервы были СПОКОЙНЫ.
А, что сегодня: - засыпая и просыпаясь, думаешь: - будет ли существовать это ТОО или КХ; и если будет: - будет ли тебе работа: и если будет работа- будет ли тебе ХОРОШАЯ зарплата; и если будет зарплата: - выдаст ли её хозяин.
Если не дай бог кто то из родных заболел- как лечить и на какие деньги. Как выучить ребёнка, на какие шиши и будет ли потом ему работа или же с дипломом толкать тачки на Складской или с дипломом и в красном жилете подметать улицы?? И самое главное теперь: нервы на ПРЕДЕЛЕ.
А, все болезни как известно: - от НЕРВОВ. А, от нервов и стрессов только один - неизлечимый РАК.
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