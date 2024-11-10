Отправлено: - 20:55

simkst:

ACROS, saba , что добавите

Цитата:Не скрою: - много чего НЕ было, и многое НЕ ХВАТАЛО ( джинсы, бананы, жвачки и прочее) - но, зато- это было самое ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ время, и если бы была машина времени- вернулся бы назад- на зарплату главного инженера совхоза в 150 рублей, и с массой ОБЩЕНИЕ с людьми и самое главное- нет такого напряжения в жизни буквально по любому поводу.Была ОГРОМНАЯ страна и простые люди засыпая и просыпаясь каждый день знали, что: - работа СТАБИЛЬНАЯ; зарплата СТАБИЛЬНАЯ; дети - получат ОБРАЗОВАНИЕ; заболеешь- ВЫЛЕЧАТ; отдых- СТАБИЛЬНЫЙ; старики, родители- ОБЕСПЕЧЕНЫ.И самое главное тогда: нервы были СПОКОЙНЫ.А, что сегодня: - засыпая и просыпаясь, думаешь: - будет ли существовать это ТОО или КХ; и если будет: - будет ли тебе работа: и если будет работа- будет ли тебе ХОРОШАЯ зарплата; и если будет зарплата: - выдаст ли её хозяин.Если не дай бог кто то из родных заболел- как лечить и на какие деньги.Как выучить ребёнка, на какие шиши и будет ли потом ему работа или же с дипломом толкать тачки на Складской или с дипломом и в красном жилете подметать улицы??И самое главное теперь: нервы на ПРЕДЕЛЕ.А, все болезни как известно: - от НЕРВОВ.А, от нервов и стрессов только один - неизлечимый РАК.