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≡ 10-месячный ребенок скончался в больнице в Костанае. Что говорят родственники и врачи?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50472
10-месячный ребенок скончался в больнице в Костанае. Что говорят родственники и врачи?
Отправлено: 11.11.24 - 19:13
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Историю о нахождении в больнице ее 10-месячного сына Дербеса и смерти через два часа после перевода в реанимацию рассказала Кунимхан (Ақгүл). Женщина обвиняет в смерти ребенка врачей детской областной больницы.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1297
Re: 10-месячный ребенок скончался в больнице в Костанае. Что...
Отправлено: 11.11.24 - 19:13
#1
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Как жаль малыша! Ангелочек просто! Все знают, что в больницу в пятницу лучше не попадать, никому там нет дела до понедельника.
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