Отправлено: - 19:14

Гога:

---1 млн долларов ---смешная цифра

[Исправлено: Kairat stayer, 11.11.2024 - 20:22]

Цитата:С 1975 года СССР согласно договора обязалась ежегодно закупать в США 6 млн тонн зерна на сумму не менее 1 млн долларов, а к 1984 году на долю советских закупок приходилось более 15% мирового импорта зерна – 46 млн тонн. Соответственно объёмы закупок и суммы росли.В российском фильме "Движение вверх", показывают про победу в Мюнхене на Олимпийских играх 1972 года сборной СССР по баскетболу. На Олимпиаде, как и в фильме Алжан Жармухамедов под 7 номером выступал. Со слов А. Жармухамедова в 1973 они поехали на игры в Америку с сильнейшими студенческими командами, были там 22 дня, сыграли 11 игр, и пятерым из команды, в том числе ему, предложили поехать играть в NBA. Предложили 1,5 миллиона долларов за пять лет. По тем временам это были огромные деньги. Отмечает, что тогда, в 1973 году мы и подумать о таком не могли.Подробнее здесь: