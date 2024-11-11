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В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители района массово жарили пончики
В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители района массово жарили пончики
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50472
В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители района массово жарили пончики
Отправлено: 11.11.24 - 14:16
Чего не сделаешь ради своей дозы славы. Даже привезли верблюда для селфи. Подумаешь, отменили «Осенний бал» в школе, перевели учащихся интерната в райцентре на однодневную дистанционку – их должны были в пятницу забрать родители, но ведь они заняты на жарке.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1051
Re: В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители...
Отправлено: 11.11.24 - 14:16
Да не оскудеет земля наша персонажами такими)
Всегда интересует один вопрос - для чего это все? Пыль в глаза? Галочка в отчёте? Освоение бюджета? Кто ответит за целесообразность сего мероприятия???
Или как обычно в таких случаях напишут, что ни копейки бюджетной не потрачено, все чисто за счет спонсоров и неравнодушных жителей...
Всегда интересует один вопрос - для чего это все? Пыль в глаза? Галочка в отчёте? Освоение бюджета? Кто ответит за целесообразность сего мероприятия???
Или как обычно в таких случаях напишут, что ни копейки бюджетной не потрачено, все чисто за счет спонсоров и неравнодушных жителей...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 430
Re: В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители...
Отправлено: 11.11.24 - 14:44
И ведь даже аким области будет молчать за такие номера с понтами! Ради чего все это? Оторвать массу народа от работы, а цель выпекания баурсаков-ради славы (понтов) должна быть осуждена самим Правительством РК! Займитесь делами и восстановите производство мяса и молока в своем районе! Видимо от скуки и затеяли байгу!
Re: В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители...
Отправлено: 11.11.24 - 14:47
Последним действительно рабочим акимом в Камыстах был Анциферов, Дорошко ещё туда сюда, но после - это полный абзац, один хлеще другого, это просто ужас, от района ничего не осталось, затеи с рекордами не к месту, для меня Камысты, (Камышное) осталось в памяти как цветущий благоустроенный посёлок образца 1995 года, и пох....ен что не платили зарплату, что были трудности, главное были ЛЮДИ, был оптимизм и общая вера друг в друга
В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители района массово жарили пончики
Отправлено: 11.11.24 - 14:55
Цитата:
Это вообще можно расценивать как расточительство, популизм наверное, не знаю, спорное мероприятие, нужна оценка действиям акимата, зачинщиков так сказать, раньше хорошо помню районная спартакиада в Камыстинском районе проходила масштабнее чем сейчас областная, люди были Совхозы были, а сейчас что, жалкое породие
[Исправлено: ОГПУ, 11.11.2024 - 15:57]
абике:
Это вообще можно расценивать как расточительство, популизм наверное, не знаю, спорное мероприятие, нужна оценка действиям акимата, зачинщиков так сказать, раньше хорошо помню районная спартакиада в Камыстинском районе проходила масштабнее чем сейчас областная, люди были Совхозы были, а сейчас что, жалкое породие
[Исправлено: ОГПУ, 11.11.2024 - 15:57]
Re: В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители...
Отправлено: 11.11.24 - 14:59
Цитата:
Копейка бюджетная как раз таки потрачена, рабочее время раз, транспорт акиматовский, гкп и прочие использовали? Конечно ДА, на рабочих местах пекли? Скорее всего "Да", бензин бюджетный жгли?
vofkakst:
Копейка бюджетная как раз таки потрачена, рабочее время раз, транспорт акиматовский, гкп и прочие использовали? Конечно ДА, на рабочих местах пекли? Скорее всего "Да", бензин бюджетный жгли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 201
Re: В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители...
Отправлено: 11.11.24 - 15:01
Книга рекордов Гинесса, на которую ссылаются, изначально лежала в пивной Гинесса, и туда записывали всякую хрень, которую народ творил по пьяни... Кого-то видно пьянит хоть какая-нибудь известность....
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6219
Re: В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители...
Отправлено: 11.11.24 - 15:58
Жесть!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 952
Re: В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители...
Отправлено: 11.11.24 - 16:26
Цитата:
А зачем?
Всех все устраивает. Иначе бы не занимались подобной ерундой.
Просто чисто для примера. Когда учился в институте, собственно институт решил что им нужно выпускать газету, ну типа газету. Ясен пень она большинству студентов никуда не упиралась потому распространяли ее директивными методами (а за нее еще и платить надо было). И когда наши староста и куратор группы впервые об этом заявили я долго ржал потом послал нахер обоих с такими предложениями и все. После этого вся группа ту газету не покупала. Что мешало людям также сделать с этой бредовой затеей? Значит они добровольно этой ерундой занимались.
Как написала по поводу сего пончикового пассажа одна моя коллега: «Надо задать вопрос: зачем?»
А зачем?
Всех все устраивает. Иначе бы не занимались подобной ерундой.
Просто чисто для примера. Когда учился в институте, собственно институт решил что им нужно выпускать газету, ну типа газету. Ясен пень она большинству студентов никуда не упиралась потому распространяли ее директивными методами (а за нее еще и платить надо было). И когда наши староста и куратор группы впервые об этом заявили я долго ржал потом послал нахер обоих с такими предложениями и все. После этого вся группа ту газету не покупала. Что мешало людям также сделать с этой бредовой затеей? Значит они добровольно этой ерундой занимались.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1051
В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители района массово жарили пончики
Отправлено: 11.11.24 - 16:30
Ревизионной комиссии есть куда взор обратить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3460
В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители района массово жарили пончики
Отправлено: 11.11.24 - 16:41
Мне кажется, у этого поста должно быть такое название:
Цитата:
Цитата:
Николай ВОРОНИН: Займитесь делом, господа!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2113
Re: В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители...
Отправлено: 11.11.24 - 17:22
Цитата:
Я фигею дорогая редакция!Если жарили баурсаки так и надо писать что жарили баурсаки! Не надо менять понятия..между БАУСАКОМ И пончиком, это два разных блюда!
массово жарили пончики
Я фигею дорогая редакция!Если жарили баурсаки так и надо писать что жарили баурсаки! Не надо менять понятия..между БАУСАКОМ И пончиком, это два разных блюда!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1806
Re: В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители...
Отправлено: 11.11.24 - 17:31
"...их засыпали в мешки, погрузили в машины и увезли в неизвестном направлении..."
...
Почему в неизвестном? На склад их увезли. Хорошо, если в холодильники.
Теперь аким озабочен назначением даты для устройства соревнования по поеданию баурсаков.
Всё, как в "цивилизованном" мире. Там чего только не жрут ради минутной славы.
Не все, правда, выживают потом... Но это же мелочи, да?
...
Почему в неизвестном? На склад их увезли. Хорошо, если в холодильники.
Теперь аким озабочен назначением даты для устройства соревнования по поеданию баурсаков.
Всё, как в "цивилизованном" мире. Там чего только не жрут ради минутной славы.
Не все, правда, выживают потом... Но это же мелочи, да?
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 168
Re: В райцентре Камысты установили новый мировой рекорд: жители...
Отправлено: 11.11.24 - 18:48
Ничего! Впереди соревнования кто дальше плюнет сверчком, кто дольше стрельнит горохом, кто дальше всех закинет баранью голову, там список большой, так что дел у нас невпроворот!
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