Отправлено: - 16:26

Как написала по поводу сего пончикового пассажа одна моя коллега: «Надо задать вопрос: зачем?»

Цитата:А зачем?Всех все устраивает. Иначе бы не занимались подобной ерундой.Просто чисто для примера. Когда учился в институте, собственно институт решил что им нужно выпускать газету, ну типа газету. Ясен пень она большинству студентов никуда не упиралась потому распространяли ее директивными методами (а за нее еще и платить надо было). И когда наши староста и куратор группы впервые об этом заявили я долго ржал потом послал нахер обоих с такими предложениями и все. После этого вся группа ту газету не покупала. Что мешало людям также сделать с этой бредовой затеей? Значит они добровольно этой ерундой занимались.