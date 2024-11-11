Re: "Не запрещают, а регламентируют" - Решение по иску...

Отправлено: - 17:26

Ну это ерунда какая-то. Причём высосанная из пальца. До каких пор вот такие вот судьи будут? Почему суды настолько зависимы от министерств? Ну смотреть же уже просто противно на это всё. Как это не ограничивает? Если прямо регламентирует сам вопрос, что публикация только в СМИ от которого аккредитация, следовательно, прямо ограничивает публикацию в других СМИ. Прямое ограничение свободы распространения информации, установление требований, регламентов, порядков - это всё формы ограничения. У судьи может проблемы с языком судопроизводства по этому делу, может нужна была филологические экспертиза или другой судья? Потому что "регламентирующий характер" это вот далеко не рекомендательный, регламентирующий вполне может быть и, как правило, всегда является ограничивающим.