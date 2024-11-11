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≡ "Не запрещают, а регламентируют" - Решение по иску журналистов к Министерству культуры и информации РК вынес суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50472
"Не запрещают, а регламентируют" - Решение по иску журналистов к Министерству культуры и информации РК вынес суд
Отправлено: 11.11.24 - 17:26
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Истцы, 9 казахстанских журналистов, считают, что новые правила аккредитации приняли для того, чтобы госорганы имели возможность лишить неугодных журналистов аккредитации и, как следствие, доступа к информации.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
87
Re: "Не запрещают, а регламентируют" - Решение по иску...
Отправлено: 11.11.24 - 17:26
#1
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Ну это ерунда какая-то. Причём высосанная из пальца. До каких пор вот такие вот судьи будут? Почему суды настолько зависимы от министерств? Ну смотреть же уже просто противно на это всё. Как это не ограничивает? Если прямо регламентирует сам вопрос, что публикация только в СМИ от которого аккредитация, следовательно, прямо ограничивает публикацию в других СМИ. Прямое ограничение свободы распространения информации, установление требований, регламентов, порядков - это всё формы ограничения. У судьи может проблемы с языком судопроизводства по этому делу, может нужна была филологические экспертиза или другой судья? Потому что "регламентирующий характер" это вот далеко не рекомендательный, регламентирующий вполне может быть и, как правило, всегда является ограничивающим.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
87
"Не запрещают, а регламентируют" - Решение по иску журналистов к Министерству культуры и информации РК вынес суд
Отправлено: 11.11.24 - 17:33
#2
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Ну хоть бы словарь что ли открыл, Расул Карагаев. Ну чтоб не позориться на всю страну.

Регламентировать и означает что-то регламентированное дозволить, а остальное (за пределами регламентации) счесть недозволенным, запрещённым, ограниченным.

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ - дозволенный, точно определенный, строго установленный; подчинить (подчинять) установленным правилам.

НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ в смысле вразрез установленному порядку регламентации - означает недозволенный, запрещённый, вне правил.

[Исправлено: EvilWizard, 11.11.2024 - 17:34]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1297
Re: "Не запрещают, а регламентируют" - Решение по иску...
Отправлено: 11.11.24 - 19:07
#3
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Журналисты проиграли? Да кто бы сомневался! Исход был предопределен.
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