Аким Костанайской области Кумар Аксакалов во весь голос кричит, что сельское хозяйство у нас приходит в упадок. По его мнению, срочно нужна процедура ускоренного изъятия земли. Думаю, что наш аким никаких изменений не дождётся. Депутаты срочно занялись решением вопроса «государственной важности». Читать новость>>
Давайте, начнём с начала собственности. Были классные колхозы - у меня есть доказательтьства по жене- в начале 70 с семьей приехали с Урала в Банновскй колхоз -надо было колхозный стаж..Это наверное херово, но жили зажиточно. Сейчас из этого посёлка много знаю в Германии . А мои родные по жне-похоронены в Н.Тагиле .
Лесовик: Так я к чему- один вопрос :страна большая скота -нет ? Кто виноват?
СССР и виноват и его плановая экономика с аргументом если государственное значит ничье открою секрет в СССР самом большом колхозе на свете скота тоже не было и пшеницы не было покупали канадскую (для вида) хотя это была американская почему не было скота то и молока не хватало и дефицит сплошной был? хотя коровники были и свинарники были, везде все было а населению не хватало? почему?
Цитата:
Vit: Мы продаём нефть-получаем бакс Отдаём им же, их же бакс - получаем мясо. А что б эта схема работало надо уничтожить свое сельское хозяйство. Что и сделано.
у тебя ложный вывод с уничтожением было бы свое мясо чужое не понадобилось но свое мясо дорого выращивать а чужое копейки стоит потому что его переизбыток поэтому по рыночным законам легче закупить в загране мясо чем свое выращивать а колхозы никто не уничтожал сами по себе в упадок пришли они еще в 60ые года начали загнивать отток рабочих рук в город недостаток производства и приписки на всех уровнях
abaika95: 2012 а что? это имеет значение к статистическим данным и фактажу что советские колхозы начали загнивать с 60ых?
Действительно, с 1960-х годов советское хозяйство столкнулось с важными проблемами, и возникла необходимость в закупках зерна за рубежом. Основные причины этого заключаются в нескольких факторах: - Неэффективность колхозной системы. - В период после коллективизации колхозов наблюдаются серьезные трудности из-за слабой мотивации использования земли, неэффективного землепользования и устаревших технологий. - Самое важное, система командно-административного управления также плохо адаптировалась к изменениям в экономике и науке.
Ниже по ссылке отмечают, что советскую экономику стоит называть скорее не плановой, а командной. Система могла мобилизовать ресурсы на решение конкретных задач, но в планировании творился хаос.
simkst: Я помню продовольственные магазины 60 х ( у бабули курьером был) Мясо на крюках краковская колбаса хлеб по 16 коп красная шапочка ))
Никто не говорит, что в магазинах ничего не было, сам проживал при советах в деревне с 1966 года, это перед развалом союза трудности были.
Цитата:
Kairat stayer: Действительно, с 1960-х годов советское хозяйство столкнулось с важными проблемами, и возникла необходимость в закупках зерна за рубежом...
Ниже по ссылке отмечено, процитирую отрывки:
В декабре 1963 года советское правительство вынужденно закупает в США партию зерна в 12 млн тонн, а к 1970-м годам импорт зерновых - уже на потоке. В обмен на бесперебойные поставки зерна Вашингтон фактически вынуждает Москву продавать в США нефть по заниженным ценам. 20 октября 1975 года между двумя государствами был подписан долгосрочный договор, согласно которому СССР обязывался ежегодно закупать в США 6 млн тонн зерна на сумму не менее 1 млн долларов. Наша страна получала также право фактически без ограничения увеличивать объем закупок. Статистика свидетельствует, что за 1976 год в СССР собрали 186,8 млн тонн зерна, а в США - на 1 млн тонн больше. Конечно, 255-миллионное население Советского Союза потребляло заметно больше хлеба, чем 216-миллионное население Соединенных Штатов, однако это вряд ли объясняет огромные масштабы импорта американского зерна...
В начале 1980 года, когда закупки зерна в США достигли 16 млн тонн, американские власти из-за вторжения советских войск в Афганистан неожиданно ввели торговое эмбарго. Теперь СССР вынужден был увеличить поставки зерновых из других стран – Канады, Аргентины, Австралии. К 1984 году на долю советских закупок приходилось более 15% мирового импорта зерна – 46 млн тонн. Многие аналитики объясняют сложившееся положение не столько проблемами СССР, сколько стремлением США подорвать экономическую мощь своего геополитического конкурента...
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