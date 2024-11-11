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≡ Мороз покупателей не испугал - Как прошла сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50468
Мороз покупателей не испугал - Как прошла сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 11.11.24 - 12:11
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Спросом пользовалось мясо: говядина от 2 300 тенге за 1 кг, свинина – дешевле, 1 700 тенге, а килограмм конины можно было приобрести за 2 400 тенге. Разочарование же горожан вызвало то, что на ярмарке было мало овощей.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3614
Re: Мороз покупателей не испугал - Как прошла...
Отправлено: 11.11.24 - 12:11
#1
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Кто на третьем фото ляжку тащит? Марик?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
951
Re: Мороз покупателей не испугал - Как прошла...
Отправлено: 11.11.24 - 13:08
#2
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Цитата:
Многие пенсионеры ходят на ярмарку, мы тоже пенсионеры,

...что переводится как "мы ходим чисто потусить. Так то нам пофиг на тот сахар"
:lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2112
Re: Мороз покупателей не испугал - Как прошла...
Отправлено: 11.11.24 - 13:10
#3
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Цитата:
а вот капуста оказалась дешевле всех - за килограмм можно было отдать всего 100 тенге.

Источник:

так на тысячу можно купить 10кг. пенсам можно пол года борщи хлебать..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2112
Re: Мороз покупателей не испугал - Как прошла...
Отправлено: 11.11.24 - 13:13
#4
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Цитата:
..что переводится как "мы ходим чисто потусить. Так то нам пофиг на тот сахар"

Источник:
Цитата:
Карачун


а привычка россиян всё хапать впрок ..ещё со времён крепостного права в крови
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