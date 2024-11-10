Отправлено: - 10:18

Лесовик:

Так я к чему- один вопрос :страна большая скота -нет ? Кто виноват?

Vit:

Мы продаём нефть-получаем бакс Отдаём им же, их же бакс - получаем мясо. А что б эта схема работало надо уничтожить свое сельское хозяйство. Что и сделано.

Цитата:СССР и виноват и его плановая экономика с аргументом если государственное значит ничьеоткрою секрет в СССР самом большом колхозе на свете скота тоже не былои пшеницы не было покупали канадскую (для вида) хотя это была американскаяпочему не было скота то и молока не хватало и дефицит сплошной был? хотя коровники были и свинарники были, везде все было а населению не хватало? почему?Цитата:у тебя ложный вывод с уничтожениембыло бы свое мясо чужое не понадобилосьно свое мясо дорого выращиватьа чужое копейки стоит потому что его переизбытокпоэтому по рыночным законам легче закупить в загране мясо чем свое выращиватьа колхозы никто не уничтожал сами по себе в упадок пришлиони еще в 60ые года начали загниватьотток рабочих рук в городнедостаток производстваи приписки на всех уровнях