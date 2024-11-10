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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 13:49
Цитата:
Нет никакой войны, СВО идёт. Хотя да по Курском Украина войну реально начала.
Так по тв всё говорят и показывают, А вы откуда - сами придумываете?
abaika95:
Факты о войне России против Украины ты где берешь?
Факты о войне России против Украины ты где берешь?
Нет никакой войны, СВО идёт. Хотя да по Курском Украина войну реально начала.
Так по тв всё говорят и показывают, А вы откуда - сами придумываете?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16943
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 13:49
Цитата:
Учили
Ещё учили принципиальности
Если мне не нравится что сейчас происходит в России то я в ней и не живу
Тебе не нравится что происходит на западе
Постоянно критикуешь и свое правительство и ЕС но хвалишь Россию и путинский режим
Так вопрос
У тебя свое мнение или просто лицемерие живя там обожать путина но при этом не жить при нем?
Эл-починно:
Тебя не учили иметь своё мнение?
Тебя не учили иметь своё мнение?
Учили
Ещё учили принципиальности
Если мне не нравится что сейчас происходит в России то я в ней и не живу
Тебе не нравится что происходит на западе
Постоянно критикуешь и свое правительство и ЕС но хвалишь Россию и путинский режим
Так вопрос
У тебя свое мнение или просто лицемерие живя там обожать путина но при этом не жить при нем?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16943
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 13:51
Цитата:
Ржет пол России
Войны у них нет
В Германии с интернетом так плохо? Даже Путин уже везде верещит что война идёт 2 года))
У них СВО главное а под Курском война
Чё Россия тогда всю армию на освобождение Курска не кидает а?))
Блин ещё раз убеждаюсь что самые отбитые фанаты России живут всегда вне России где-нибудь в Германии и Канаде)
Цитата:
По какому тв? По немецкому?
Эл-починно:
Нет никакой войны, СВО идёт. Хотя да по Курском Украина войну реально начала.
Нет никакой войны, СВО идёт. Хотя да по Курском Украина войну реально начала.
Ржет пол России
Войны у них нет
В Германии с интернетом так плохо? Даже Путин уже везде верещит что война идёт 2 года))
У них СВО главное а под Курском война
Чё Россия тогда всю армию на освобождение Курска не кидает а?))
Блин ещё раз убеждаюсь что самые отбитые фанаты России живут всегда вне России где-нибудь в Германии и Канаде)
Цитата:
Эл-починно:
Так по тв всё говорят и показывают,
Так по тв всё говорят и показывают,
По какому тв? По немецкому?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 13:51
Цитата:
Не, просто своё мнение. И чувство справедливости. Не лицемерю, хаты в Челябе не имею.
Путина не обожаю, за державу обидно!
abaika95:
У тебя свое мнение или просто лицемерие живя там обожать путина но при этом не жить при нем?
У тебя свое мнение или просто лицемерие живя там обожать путина но при этом не жить при нем?
Не, просто своё мнение. И чувство справедливости. Не лицемерю, хаты в Челябе не имею.
Путина не обожаю, за державу обидно!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42181
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 13:53
Меня немного напрягает, что в России учителя в школах начали носить золотники на головах от Натовских спутников
Что там вообще происходит, повальная шизофрения?
Что там вообще происходит, повальная шизофрения?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 13:54
Цитата:
В том числе. Ну показывали в своё время. Теперь не показывают уже давно ничего подобного. Видимо не интересно стало, даже про Израиль с Хозбалой мало чего видно. Всё выборы в США, да развал коалиции в Германии. Новые выборы на носу!
abaika95:
По какому тв? По немецкому?
По какому тв? По немецкому?
В том числе. Ну показывали в своё время. Теперь не показывают уже давно ничего подобного. Видимо не интересно стало, даже про Израиль с Хозбалой мало чего видно. Всё выборы в США, да развал коалиции в Германии. Новые выборы на носу!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16943
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 14:15
Цитата:
Как раз лицемеришь
У меня хотя бы финансовый интерес есть чтобы Россия не воевала и не убивала свое население
Мне надо чтобы Россия развивались и жила мирно тогда моя хата в цене вырастит
Ты же не имея ничего в России просто радуешься что гибнут русские и украинские мужики фиг пойми за что а Россия из за своих действий стала изгоем типа Ирана
Лицемерие и русофобия даже Цитата:
Повторю вопрос
Где ты тогда черпаешь факты о войне?
Эл-починно:
Не лицемерю, хаты в Челябе не имею. Путина не обожаю, за державу обидно!
Не лицемерю, хаты в Челябе не имею. Путина не обожаю, за державу обидно!
Как раз лицемеришь
У меня хотя бы финансовый интерес есть чтобы Россия не воевала и не убивала свое население
Мне надо чтобы Россия развивались и жила мирно тогда моя хата в цене вырастит
Ты же не имея ничего в России просто радуешься что гибнут русские и украинские мужики фиг пойми за что а Россия из за своих действий стала изгоем типа Ирана
Лицемерие и русофобия даже Цитата:
Эл-починно:
В том числе. Ну показывали в своё время.
В том числе. Ну показывали в своё время.
Повторю вопрос
Где ты тогда черпаешь факты о войне?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 14:55
Цитата:
ну продемонстрируй
и что ТЫ называешь золотниками
в России учителя в школах начали носить золотники на головах от Натовских спутников Источник:
ну продемонстрируй
и что ТЫ называешь золотниками
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 16:34
кто знает, что было в субботу в районе остановки "Бассейная"?
просто разворачивали весь транспорт, в том числе и общественный, на Алтынсарина
просто разворачивали весь транспорт, в том числе и общественный, на Алтынсарина
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 20:47
Второй акт марлизонского балета.
Цитата:
В Гугле этого НЕТ.
Так откуда вы взяли что на Украине есть военные базы США и Великобритании и самое главное: - в каком месте Украины они расположены ????
Цитата:
ЛДНР - это суверенное государство признанное мировым сообществом и зарегистрированное в Организации Обьединённых Нации ??
Если это так, то идём дальше: - что делали русские войска под Киевом и что они делают сейчас в Херсонской, Запорожской областях ??
Цитата:
Эл-починно:
Гугл в помощь!
Гугл в помощь!
В Гугле этого НЕТ.
Так откуда вы взяли что на Украине есть военные базы США и Великобритании и самое главное: - в каком месте Украины они расположены ????
Цитата:
Эл-починно:
ЛДНР.
ЛДНР.
ЛДНР - это суверенное государство признанное мировым сообществом и зарегистрированное в Организации Обьединённых Нации ??
Если это так, то идём дальше: - что делали русские войска под Киевом и что они делают сейчас в Херсонской, Запорожской областях ??
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 139
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 21:40
Цитата:
По какому ключу ( ключевому запросу ) Вы искали ?
ACROS:
В Гугле этого НЕТ.
В Гугле этого НЕТ.
По какому ключу ( ключевому запросу ) Вы искали ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 21:50
Цитата:
То есть: - Россия уже ТРИ года бомбит города Украины и убивает жителей Украины и это НЕ ВОЙНА ?
Украина всего лишь КИНЖАЛЬНО вошла в Курскую область отражая нападение русских войск - и это уже ВОЙНА !!
Эл-починно:
Нет никакой войны, СВО идёт. Хотя да по Курском Украина войну реально начала
Нет никакой войны, СВО идёт. Хотя да по Курском Украина войну реально начала
То есть: - Россия уже ТРИ года бомбит города Украины и убивает жителей Украины и это НЕ ВОЙНА ?
Украина всего лишь КИНЖАЛЬНО вошла в Курскую область отражая нападение русских войск - и это уже ВОЙНА !!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 21:55
Цитата:
Пишу: - "...где в(на) Украине расположены военные базы США и Великобритании..." или же "... военные базы США вокруг России..." - - а, в ответ ТИШИНА и только "...мёртвые с косами стоять...".
simkst:
Вы искали ?
Вы искали ?
Пишу: - "...где в(на) Украине расположены военные базы США и Великобритании..." или же "... военные базы США вокруг России..." - - а, в ответ ТИШИНА и только "...мёртвые с косами стоять...".
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 139
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 22:06
У нас наверное разные Яндексы и Гуглы ...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15538
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 22:08
В яндексах пишут 9 американских баз и 1 британская..
А по тв раньше часто говорили что в Очаково строили военный порт для натовских кораблей.
А по тв раньше часто говорили что в Очаково строили военный порт для натовских кораблей.
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