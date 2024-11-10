Отправлено: - 13:51

abaika95:

У тебя свое мнение или просто лицемерие живя там обожать путина но при этом не жить при нем?

Цитата:Не, просто своё мнение. И чувство справедливости. Не лицемерю, хаты в Челябе не имею.Путина не обожаю, за державу обидно!