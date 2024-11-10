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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3640
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 13:49
#13621
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Цитата:
abaika95:
Факты о войне России против Украины ты где берешь?

Нет никакой войны, СВО идёт. Хотя да по Курском Украина войну реально начала.
Так по тв всё говорят и показывают, А вы откуда - сами придумываете? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16943
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 13:49
#13622
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Цитата:
Эл-починно:
Тебя не учили иметь своё мнение?

Учили
Ещё учили принципиальности

Если мне не нравится что сейчас происходит в России то я в ней и не живу
Тебе не нравится что происходит на западе
Постоянно критикуешь и свое правительство и ЕС но хвалишь Россию и путинский режим
Так вопрос
У тебя свое мнение или просто лицемерие живя там обожать путина но при этом не жить при нем?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16943
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 13:51
#13623
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Цитата:
Эл-починно:
Нет никакой войны, СВО идёт. Хотя да по Курском Украина войну реально начала.

Ржет пол России

Войны у них нет
В Германии с интернетом так плохо? Даже Путин уже везде верещит что война идёт 2 года))

У них СВО главное а под Курском война
Чё Россия тогда всю армию на освобождение Курска не кидает а?))

Блин ещё раз убеждаюсь что самые отбитые фанаты России живут всегда вне России где-нибудь в Германии и Канаде)
Цитата:
Эл-починно:
Так по тв всё говорят и показывают,

По какому тв? По немецкому?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3640
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 13:51
#13624
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Цитата:
abaika95:
У тебя свое мнение или просто лицемерие живя там обожать путина но при этом не жить при нем?

Не, просто своё мнение. И чувство справедливости. Не лицемерю, хаты в Челябе не имею.
Путина не обожаю, за державу обидно!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42181
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 13:53
#13625
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Меня немного напрягает, что в России учителя в школах начали носить золотники на головах от Натовских спутников
Что там вообще происходит, повальная шизофрения?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3640
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 13:54
#13626
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Цитата:
abaika95:
По какому тв? По немецкому?

В том числе. Ну показывали в своё время. Теперь не показывают уже давно ничего подобного. Видимо не интересно стало, даже про Израиль с Хозбалой мало чего видно. Всё выборы в США, да развал коалиции в Германии. Новые выборы на носу!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16943
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 14:15
#13627
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Цитата:
Эл-починно:
Не лицемерю, хаты в Челябе не имею. Путина не обожаю, за державу обидно!

Как раз лицемеришь
У меня хотя бы финансовый интерес есть чтобы Россия не воевала и не убивала свое население
Мне надо чтобы Россия развивались и жила мирно тогда моя хата в цене вырастит

Ты же не имея ничего в России просто радуешься что гибнут русские и украинские мужики фиг пойми за что а Россия из за своих действий стала изгоем типа Ирана
Лицемерие и русофобия даже Цитата:
Эл-починно:
В том числе. Ну показывали в своё время.

Повторю вопрос
Где ты тогда черпаешь факты о войне?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1525
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 14:55
#13628
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Цитата:
в России учителя в школах начали носить золотники на головах от Натовских спутников Источник:

ну продемонстрируй
и что ТЫ называешь золотниками
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1525
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 16:34
#13629
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кто знает, что было в субботу в районе остановки "Бассейная"?
просто разворачивали весь транспорт, в том числе и общественный, на Алтынсарина
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