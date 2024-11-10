НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ А вот бы позвонить в 1957 год... Житель поселка Владимировка организовал музей раритетных вещей в своем гараже
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50463
А вот бы позвонить в 1957 год... Житель поселка Владимировка организовал музей раритетных вещей в своем гараже
Отправлено: 10.11.24 - 16:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яков НИКУШИН - собиратель и хранитель коллекции старинных вещей в категориях «антиквариат» и «раритет». Свою необычную коллекцию он разместил в обычном гараже в п. Владимировка Костанайского района. Мы побывали в этом мини-музее.
Читать новость

Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
166
Re: А вот бы позвонить в 1957 год... Житель поселка Владимировка...
Отправлено: 10.11.24 - 16:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец! Всего этого так нехватает современным детям, растущим и познающим мир только через экран смартфона. И приятно осозновать что ты не одинок со своим хобби! Удачи и терпения Вам Яков Алексеевич!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS