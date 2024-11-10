Re: Николай ВОРОНИН: Займитесь делом, господа!

Отправлено: - 15:13

Надо сельское хозяйство поднимать путем очень жесткой дисциплины во всех направлениях для того, чтобы плодородие земли восстановить, качество продукции поднять на высокий уровень, установить нужно уголовную ответственность за разбазаривание полученных субсидий, за саботирование тех или иных законодательных актов! Экспорта нет, все товары покупается или ввозятся из других стран, даже мясо! Гос-ву нужно учинить спрос с каждого латифундиста, который получил землю в аренду и губит её, клянча у гос-ва субсидии, преференции и при этом от них страдает местное население, которому не дают рабочие места, уничтожили школу, больницы, и многое другое. И в тоже время они поднимают цены внутри страны, уклоняются от социальных проблем в обществе, изгоняя населения из насиженных мест проживания (села, районы). Этому нужно положить конец! Нужно по каждой проблеме, возникающей в гос-ве обязательно проводить референдум, поскольку "верхи не могут управлять по-новому, а низы не хотят жить по-старому"! Народ-это источник государственной власти, поэтому как воздух нужен референдум, необязательно собирать народ как на выборы. Сейчас многие страны успешно проводят референдумы по любому вопросу, советуясь с народом, а не с исполнительной властью. Должен быть Порядок, основанный на Законе, с целью восстановления Справедливости на всей территории гос-ва, другого не дано! Вместо того, чтобы работать на совесть и не допускать хищений и разбазаривание бюджета, исполнители, депутаты спят, молчат, дельных предложений нет, а латифундисты тем временем набивают только свои карманы, выгоняя население с территорий, где они родились и трудились, не решая их социально-значимые проблемы. Многие в народе толком не работают, особенно молодежь, требуя себе манны с небес, но никто не обращает внимание на тунеядство,которое подталкивает к росту преступности. Гос-во небогатое, чтобы только покупать, нужно "не губить" переданное в доверительное управление имущество, в т.ч. и землю, леса, беречь трудовые ресурсы(население), а не переименовывать улицы и раздавать бюджетные деньги, которые легко раздается из Национального Фонда, из пенсионного фонда.