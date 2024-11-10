Аким Костанайской области Кумар Аксакалов во весь голос кричит, что сельское хозяйство у нас приходит в упадок. По его мнению, срочно нужна процедура ускоренного изъятия земли. Думаю, что наш аким никаких изменений не дождётся. Депутаты срочно занялись решением вопроса «государственной важности». Читать новость>>
Экономический рывок во время руководства страной Сталиным перед войной и после, во многом обязан жёсткой дисциплине, ликвидация врагов народа оправдывается тем,что результат превзошел себя. Нынче не мешало бы в стране навести порядок, если расстрелять или сослать не возможно,то хотя бы заткнуть этих говорунов чтобы не мутили воду.
Для кого-то главное быть, а не казаться, Для кого-то главное - казаться, а не быть... Первые делают дело, вторые создают видимость бурной деятельности. Первые входят в историю, вторые в истории вляпываются... Беда в том, что потом всем миром приходится отмываться от последствий их "деятельности"... Горбачёв, Ельцин и их подельники такого наворотили, что Путин уже третий десяток лет разгрести не может... Назарбаев сделал много хорошего и полезного для страны, но потом, с "помощью" "друзей и родственников" отвлёкся от дела реального и занялся мифотворчеством вокруг своей личности... Страна начала стагнировать. И исправлять последствия пока некому... Так и живём...
Лет сорок тому назад, выступая на собрании казаховедов в Академии наук,
Казаховеды это филологи что-ли? У русского филолога спроси русских деятелей 15 века кто что вспомнит? Никого Потомучто и в русской филологии изучают историю отрывками где 90% деятелей культуры люди 19-20 веков Получается до 19 века русских не было?
Цитата:
И чем тогда гордиться? «Самый дешёвый вид гордости - гордость национальная
Согласен поэтому и ржем над потугами соседей строить "русский мир" И да кстати гордость идеологическая не дороже национальной Такой же бред и смехота упиваться названиями в честь коммунистических вождей страны которой уже больше 30 лет нет
почему наши депутаты впутываются в историю вместо того чтобы решать вопросы важные сейчас?
Наши депутаты ничем не отличаются от депутатов СССР которые вместо прямых вопросов власти о нехватке продуктов и вещей для населения сидели и голосовали за "свободу Анджеле девис" и клеймили "американскую военщину во Вьетнаме" Даже перестройку не депутаты начали а власть спустила сверху разнорядку что теперь вот за перестройку голосуем и если депутаты против то нафиг их на улицу
Пережитки советской "демократии" во всей красе сейчас видим и мы. Может товарищ Воронин с этого боку вопрос поднимет? Почему у нас во власти на 90% советские чиновники и активисты остались? Президент советский чиновник Депутаты советские комсомольцы либо получили образование в СССР И все их решения и действия прямо показывают советский склад ума и менталитет Или не так?))
......правдивая статья тов.Воронина все моменты прошлого и настоящего учтены,немногоразумным представителям не понимающих смысл статьи следует ещё раз прлочитать и задуматься.....а высосать из пальца сегодня всякие разные былины это сплошь и рядом......документ предоставте... письменный поверю....сохранивший историческую ценность...повылазтли сочинители баек...
Надо сельское хозяйство поднимать путем очень жесткой дисциплины во всех направлениях для того, чтобы плодородие земли восстановить, качество продукции поднять на высокий уровень, установить нужно уголовную ответственность за разбазаривание полученных субсидий, за саботирование тех или иных законодательных актов! Экспорта нет, все товары покупается или ввозятся из других стран, даже мясо! Гос-ву нужно учинить спрос с каждого латифундиста, который получил землю в аренду и губит её, клянча у гос-ва субсидии, преференции и при этом от них страдает местное население, которому не дают рабочие места, уничтожили школу, больницы, и многое другое. И в тоже время они поднимают цены внутри страны, уклоняются от социальных проблем в обществе, изгоняя населения из насиженных мест проживания (села, районы). Этому нужно положить конец! Нужно по каждой проблеме, возникающей в гос-ве обязательно проводить референдум, поскольку "верхи не могут управлять по-новому, а низы не хотят жить по-старому"! Народ-это источник государственной власти, поэтому как воздух нужен референдум, необязательно собирать народ как на выборы. Сейчас многие страны успешно проводят референдумы по любому вопросу, советуясь с народом, а не с исполнительной властью. Должен быть Порядок, основанный на Законе, с целью восстановления Справедливости на всей территории гос-ва, другого не дано! Вместо того, чтобы работать на совесть и не допускать хищений и разбазаривание бюджета, исполнители, депутаты спят, молчат, дельных предложений нет, а латифундисты тем временем набивают только свои карманы, выгоняя население с территорий, где они родились и трудились, не решая их социально-значимые проблемы. Многие в народе толком не работают, особенно молодежь, требуя себе манны с небес, но никто не обращает внимание на тунеядство,которое подталкивает к росту преступности. Гос-во небогатое, чтобы только покупать, нужно "не губить" переданное в доверительное управление имущество, в т.ч. и землю, леса, беречь трудовые ресурсы(население), а не переименовывать улицы и раздавать бюджетные деньги, которые легко раздается из Национального Фонда, из пенсионного фонда.
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