Отправлено: - 07:35

Эл-починно:

Свержение легитимно выбранного правительства - запрещение русского языка, вплоть до уничтожения. (было) Регионы не хотели отделяться. Они хотели просто особого статуса.

Цитата:Давайте факты. Пункт первый. Янукович сбежал , Альенде из него не получилось. Пункт второй. Харьков ,Одесса, Николаев, Сумы и т.д. пол Украины до сих пор говорят на русском языке и даже воюют на русском языке, хотя под влиянием вторжения России стараются уже выучить украинский, не у всех получается, но стараются, причём сами. Насчёт регионов. Если не хотели отделяться ,зачем в унитарном государстве создавать республики? По Конституции Украины их просто не должно быть, единственное исключение был Крым, чей статус также был закреплён в Конституции. И никуда не девать Славянск с Гиркиным и десятки тысяч "отпускников" из ВС РФ и тяжёлое вооружение появившееся вдруг у мирных шахтёров, а им же надо было ещё управлять, сейчас любому нашему запаснику дай установку "Град" он не будет знать, что с ней делать!