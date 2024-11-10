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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3635
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:40
#13606
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Цитата:
abaika95:
Если запад такой плохой зачем ты в нем живёшь?)

Тебя не учили иметь своё мнение? :-(
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6210
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 07:35
#13607
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Цитата:
Эл-починно:
Свержение легитимно выбранного правительства - запрещение русского языка, вплоть до уничтожения. (было) Регионы не хотели отделяться. Они хотели просто особого статуса.

Давайте факты. Пункт первый. Янукович сбежал , Альенде из него не получилось. Пункт второй. Харьков ,Одесса, Николаев, Сумы и т.д. пол Украины до сих пор говорят на русском языке и даже воюют на русском языке, хотя под влиянием вторжения России стараются уже выучить украинский, не у всех получается, но стараются, причём сами. Насчёт регионов. Если не хотели отделяться ,зачем в унитарном государстве создавать республики? По Конституции Украины их просто не должно быть, единственное исключение был Крым, чей статус также был закреплён в Конституции. И никуда не девать Славянск с Гиркиным и десятки тысяч "отпускников" из ВС РФ и тяжёлое вооружение появившееся вдруг у мирных шахтёров, а им же надо было ещё управлять, сейчас любому нашему запаснику дай установку "Град" он не будет знать, что с ней делать!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6210
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 07:43
#13608
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Что касается Украины очень её жаль! США устами советника президента США Трампа закрепила старую традицию захватывать территорию другого государства силой оружия в 21 веке. Все агрессоры в мире должны торжествовать, путь открыт! Валяйте если вы сильнее в военном плане и вам нравится кусок территории вашего соседа Welcome!
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6210
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 07:47
#13609
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Цитата:
Эл-починно:
, откуда на Украине к началу конфликта, были уже военные базы США и Великобритании?

Да ниоткуда. они были только в воспалённом мозгу российских пропагандистов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6210
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 07:50
#13610
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Цитата:
Эл-починно:
То нападение Украины, на Курскую область, целью был Курск - однозначно.

Интересно, а что было целью войск РФ под Киевом? Прогуляться по Крещатику захотели?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6210
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 07:57
#13611
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Цитата:
Эл-починно:
ТВ русского у меня нет, простое сопоставление фактов.

Но аргументы у Вас подозрительно совпадают с российским телевидением! Наверное тоже хотите жить по праву сильного. Как там говорил шведский посол в фильме. Воевали же, так отдайте Кемскую волость.
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