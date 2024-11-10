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Эл-починно:

Свержение легитимно выбранного правительства

Эл-починно:

запрещение русского языка, вплоть до уничтожения. (было)

Эл-починно:

Регионы не хотели отделяться. Они хотели просто особого статуса.

Эл-починно:

И в место того, чтобы это обсудить, Турчинов организует АТО.

Эл-починно:

Минские соглашения, которые Киевом игнорируются.

Эл-починно:

Да кстати, откуда на Украине к началу конфликта, были уже военные базы США и Великобритании?

Эл-починно:

Украина же не в НАТО?!

Эл-починно:

Что произошло, свергли Януковича, пришли радикалы, неважно какие. И вместо того, чтобы вести переговоры, отправляют АТО

Эл-починно:

И если на Донбассе ситуацию можно объяснить

Эл-починно:

То нападение Украины, на Курскую область, целью был Курск - однозначно.

Эл-починно:

Это вот реальное военное преступление - Мирового масштаба. Но это западу не интересно.

Цитата:Если народ его сверг что плохого?Царя тоже нельзя было в 17?Цитата:Не былоВ 14 ещё нормально относились к русскому языкуЗеленский шел в президенты под аргумент что нельзя нападать на русский языкПосле 22 естественно и логично ситуация поменялась Цитата:С чего бы вдруг им свободный статус давать?Кубань может в России статус республики себе сейчас выбить просто потомучто к ним в хутора приехали бы украинские бойцы и раздали оружие?Как бы Москва на это ответила? Цитата:А стрелков с бойцами ГРУ что в Славянске в это время делал? Цитата:Россия убрала бы свои войска из Донецка и Луганска тогда и соглашения бы заработали Цитата:После боевых действий в ДонецкеУкраинская армия логично решила готовится к масштабному нападениюИ приглосила западных советниковЧто не так? Цитата:Киргизия тоже не в НАТО но там вполне легально стояла военная база СШАЧтобы бомбить оттуда АфганистанРоссия не возмущаласьЧё не так? Цитата:Ну тоесть захват Крыма РоссиейВысадка десанта ГРУ в Донецке а потом уже начало АТО ты мягко так пропустилУх ты какой комнатный лицемерчик))Цитата:Легко можно объяснитьДонецк был на очереди после КрымаРоссия туда послала своих боевиков а потом прямо армиюЦитата:А до Курска Россия под Киевом не стояла?Какая избирательная память)Ты байденом не подрабатываешь случайно на выходные?)Цитата:Военное преступление мирового масштабаБедныйРасплачься ещё))Три хутора в Курской области несчастные захватилиА великая сверхдержава и преемник СССР не может уже 3 месяца их освободитьДЕРЖАВА! ТВЕРДО И ЧЕТКО))