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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 00:32
Цитата:
Нормальные - это кто ?
maxsaf:
нормальные форумчане вернутся
нормальные форумчане вернутся
Нормальные - это кто ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 00:39
Цитата:
То есть: - Путин напал на Украину и создал - море КРОВИ , море убитых, море разрушении - это не военное преступление, в принципе, так по вашему??
Зеленский отбиваясь от Путина совершил рейд в Курскую область - это РЕАЛЬНОЕ военное преступление и причём мирового масштаба, и его надо судить в Гааге, так по вашему??
[Исправлено: ACROS, 10.11.2024 - 01:41]
Эл-починно:
реальное военное преступление
реальное военное преступление
То есть: - Путин напал на Украину и создал - море КРОВИ , море убитых, море разрушении - это не военное преступление, в принципе, так по вашему??
Зеленский отбиваясь от Путина совершил рейд в Курскую область - это РЕАЛЬНОЕ военное преступление и причём мирового масштаба, и его надо судить в Гааге, так по вашему??
[Исправлено: ACROS, 10.11.2024 - 01:41]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 00:51
Цитата:
Сегодняшний год как, не ключевой?
Эл-починно:
Сегодняшний год как, не ключевой?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 00:54
Цитата:
Вот ты на Западе живешь, немецкий этнос, и травишь славян против славян, мстя за второй мировую, развязанную нацисткой Германией.
В этом тебе Уважение.
Эл-починно:
Вот ты на Западе живешь, немецкий этнос, и травишь славян против славян, мстя за второй мировую, развязанную нацисткой Германией.
В этом тебе Уважение.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 00:56
Цитата:
Ещё раз, Путин ни куда и никакого не нападал. Разберитесь с матчастью!
ACROS:
То есть: - Путин напал на Украину и создал - море КРОВИ
То есть: - Путин напал на Украину и создал - море КРОВИ
Ещё раз, Путин ни куда и никакого не нападал. Разберитесь с матчастью!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 00:59
Цитата:
Где я это делаю? Где я кого травлю? - Факты в студию! Балабол
Ты если бред несёшь, то носи его перед собой!
111:
Вот ты на Западе живешь, немецкий этнос, и травишь славян против славян,
Вот ты на Западе живешь, немецкий этнос, и травишь славян против славян,
Где я это делаю? Где я кого травлю? - Факты в студию! Балабол
Ты если бред несёшь, то носи его перед собой!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:04
Цитата:
Цитата:
Ты постоянно это делаешь, ты занимаешь одно сторону из славян и хочешь чтоб другая уничтожала своих же.
Не так?
Эл-починно:
Цитата:
Где я это делаю? Где
Ты постоянно это делаешь, ты занимаешь одно сторону из славян и хочешь чтоб другая уничтожала своих же.
Не так?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:08
Цитата:
То есть доказательств нет? Как и где я это, непонятно что делаю!!!!
Ты сам то не забыл ещё, о чём речь шла?
111:
Ты постоянно это делаешь, ты занимаешь одно сторону из славян и хочешь чтоб другая уничтожала своих же. Не так?
Ты постоянно это делаешь, ты занимаешь одно сторону из славян и хочешь чтоб другая уничтожала своих же. Не так?
То есть доказательств нет? Как и где я это, непонятно что делаю!!!!
Ты сам то не забыл ещё, о чём речь шла?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:13
Цитата:
9 мая что празднуете? Победу СССР над фашистской Германией или день когда СССР напавший подло на Германию смог победить её?
Кто в теме тот поймет)Цитата:
Да конечно правильно ёлки палки
Чтобы объединить единый народ что надо сделать?
Правильно убить мужиков как своих так и соседских друг об друга
На том свете все вместе получается
Эл-починно:
Интересно, а что бы кричали "всезнайки", если бы действительно Россия напала бы на Украину? Это только для тех, кто в теме!
Интересно, а что бы кричали "всезнайки", если бы действительно Россия напала бы на Украину? Это только для тех, кто в теме!
9 мая что празднуете? Победу СССР над фашистской Германией или день когда СССР напавший подло на Германию смог победить её?
Кто в теме тот поймет)Цитата:
maxsaf:
Выходит Путин правильно делает, раз стирает границы, объединяет обратно единый народ?
Выходит Путин правильно делает, раз стирает границы, объединяет обратно единый народ?
Да конечно правильно ёлки палки
Чтобы объединить единый народ что надо сделать?
Правильно убить мужиков как своих так и соседских друг об друга
На том свете все вместе получается
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:14
Цитата:
Естественно
Путин как может напасть на кого-то? Он старый мелкий дед
А вот армия РФ каким-то образом напала на Украину
Без его приказа наверно
Путин же рохля ничем в стране не управляет)
Эл-починно:
Ещё раз, Путин ни куда и никакого не нападал. Разберитесь с матчастью!
Ещё раз, Путин ни куда и никакого не нападал. Разберитесь с матчастью!
Естественно
Путин как может напасть на кого-то? Он старый мелкий дед
А вот армия РФ каким-то образом напала на Украину
Без его приказа наверно
Путин же рохля ничем в стране не управляет)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:21
Цитата:
У меня просто нет ни времени, ни возможности, вам и вам подобным, разъяснять очевидные вещи. Всему своё время, ну или поздно!
abaika95:
Естественно
Естественно
У меня просто нет ни времени, ни возможности, вам и вам подобным, разъяснять очевидные вещи. Всему своё время, ну или поздно!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:27
Цитата:
Если народ его сверг что плохого?
Царя тоже нельзя было в 17?
Цитата:
Не было
В 14 ещё нормально относились к русскому языку
Зеленский шел в президенты под аргумент что нельзя нападать на русский язык
После 22 естественно и логично ситуация поменялась Цитата:
С чего бы вдруг им свободный статус давать?
Кубань может в России статус республики себе сейчас выбить просто потомучто к ним в хутора приехали бы украинские бойцы и раздали оружие?
Как бы Москва на это ответила? Цитата:
А стрелков с бойцами ГРУ что в Славянске в это время делал? Цитата:
Россия убрала бы свои войска из Донецка и Луганска тогда и соглашения бы заработали Цитата:
После боевых действий в Донецке
Украинская армия логично решила готовится к масштабному нападению
И приглосила западных советников
Что не так? Цитата:
Киргизия тоже не в НАТО но там вполне легально стояла военная база США
Чтобы бомбить оттуда Афганистан
Россия не возмущалась
Чё не так? Цитата:
Ну тоесть захват Крыма Россией
Высадка десанта ГРУ в Донецке а потом уже начало АТО ты мягко так пропустил
Ух ты какой комнатный лицемерчик))
Цитата:
Легко можно объяснить
Донецк был на очереди после Крыма
Россия туда послала своих боевиков а потом прямо армию
Цитата:
А до Курска Россия под Киевом не стояла?
Какая избирательная память)
Ты байденом не подрабатываешь случайно на выходные?)Цитата:
Военное преступление мирового масштаба
Бедный
Расплачься ещё))
Три хутора в Курской области несчастные захватили
А великая сверхдержава и преемник СССР не может уже 3 месяца их освободить
ДЕРЖАВА! ТВЕРДО И ЧЕТКО))
Эл-починно:
Свержение легитимно выбранного правительства
Свержение легитимно выбранного правительства
Если народ его сверг что плохого?
Царя тоже нельзя было в 17?
Цитата:
Эл-починно:
запрещение русского языка, вплоть до уничтожения. (было)
запрещение русского языка, вплоть до уничтожения. (было)
Не было
В 14 ещё нормально относились к русскому языку
Зеленский шел в президенты под аргумент что нельзя нападать на русский язык
После 22 естественно и логично ситуация поменялась Цитата:
Эл-починно:
Регионы не хотели отделяться. Они хотели просто особого статуса.
Регионы не хотели отделяться. Они хотели просто особого статуса.
С чего бы вдруг им свободный статус давать?
Кубань может в России статус республики себе сейчас выбить просто потомучто к ним в хутора приехали бы украинские бойцы и раздали оружие?
Как бы Москва на это ответила? Цитата:
Эл-починно:
И в место того, чтобы это обсудить, Турчинов организует АТО.
И в место того, чтобы это обсудить, Турчинов организует АТО.
А стрелков с бойцами ГРУ что в Славянске в это время делал? Цитата:
Эл-починно:
Минские соглашения, которые Киевом игнорируются.
Минские соглашения, которые Киевом игнорируются.
Россия убрала бы свои войска из Донецка и Луганска тогда и соглашения бы заработали Цитата:
Эл-починно:
Да кстати, откуда на Украине к началу конфликта, были уже военные базы США и Великобритании?
Да кстати, откуда на Украине к началу конфликта, были уже военные базы США и Великобритании?
После боевых действий в Донецке
Украинская армия логично решила готовится к масштабному нападению
И приглосила западных советников
Что не так? Цитата:
Эл-починно:
Украина же не в НАТО?!
Украина же не в НАТО?!
Киргизия тоже не в НАТО но там вполне легально стояла военная база США
Чтобы бомбить оттуда Афганистан
Россия не возмущалась
Чё не так? Цитата:
Эл-починно:
Что произошло, свергли Януковича, пришли радикалы, неважно какие. И вместо того, чтобы вести переговоры, отправляют АТО
Что произошло, свергли Януковича, пришли радикалы, неважно какие. И вместо того, чтобы вести переговоры, отправляют АТО
Ну тоесть захват Крыма Россией
Высадка десанта ГРУ в Донецке а потом уже начало АТО ты мягко так пропустил
Ух ты какой комнатный лицемерчик))
Цитата:
Эл-починно:
И если на Донбассе ситуацию можно объяснить
И если на Донбассе ситуацию можно объяснить
Легко можно объяснить
Донецк был на очереди после Крыма
Россия туда послала своих боевиков а потом прямо армию
Цитата:
Эл-починно:
То нападение Украины, на Курскую область, целью был Курск - однозначно.
То нападение Украины, на Курскую область, целью был Курск - однозначно.
А до Курска Россия под Киевом не стояла?
Какая избирательная память)
Ты байденом не подрабатываешь случайно на выходные?)Цитата:
Эл-починно:
Это вот реальное военное преступление - Мирового масштаба. Но это западу не интересно.
Это вот реальное военное преступление - Мирового масштаба. Но это западу не интересно.
Военное преступление мирового масштаба
Бедный
Расплачься ещё))
Три хутора в Курской области несчастные захватили
А великая сверхдержава и преемник СССР не может уже 3 месяца их освободить
ДЕРЖАВА! ТВЕРДО И ЧЕТКО))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:29
Цитата:
А у тебя разьеснялка не выросла)
Так накидки какие-то
У Симонян наслушался бреда и несёшь в массы
Смешнее от того что ты даже не в России живёшь
А в Германии))
Русские мужики просто идут помирать за эти бредни
А ты отсиживаешься у бюргеров в гостях
Лицемерие и отвага))
Эл-починно:
У меня просто нет ни времени, ни возможности, вам и вам подобным, разъяснять очевидные вещи. Всему своё время, ну или поздно!
У меня просто нет ни времени, ни возможности, вам и вам подобным, разъяснять очевидные вещи. Всему своё время, ну или поздно!
А у тебя разьеснялка не выросла)
Так накидки какие-то
У Симонян наслушался бреда и несёшь в массы
Смешнее от того что ты даже не в России живёшь
А в Германии))
Русские мужики просто идут помирать за эти бредни
А ты отсиживаешься у бюргеров в гостях
Лицемерие и отвага))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:33
Цитата:
Если запад такой плохой зачем ты в нем живёшь?)
Едь в росиюшку
Там мужиков не хватает уже
А то все плюшки запада получать хочет
Но при этом тут же поносит его
Славит путина но жить при нем не хочет)))
Вы поуехи такие ржачные)))
Эл-починно:
Это вот реальное военное преступление - Мирового масштаба. Но это западу не интересно.
Это вот реальное военное преступление - Мирового масштаба. Но это западу не интересно.
Если запад такой плохой зачем ты в нем живёшь?)
Едь в росиюшку
Там мужиков не хватает уже
А то все плюшки запада получать хочет
Но при этом тут же поносит его
Славит путина но жить при нем не хочет)))
Вы поуехи такие ржачные)))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:38
Цитата:
Тю, как дёшево то! Что так обиделся?
Да первую портянку вообще даже читать не стал, бред!!!
А по второй, как раз, сам ты и вляпался. ТВ русского у меня нет, простое сопоставление фактов.
abaika95:
А у тебя разьеснялка не выросла)
А у тебя разьеснялка не выросла)
Тю, как дёшево то! Что так обиделся?
Да первую портянку вообще даже читать не стал, бред!!!
А по второй, как раз, сам ты и вляпался. ТВ русского у меня нет, простое сопоставление фактов.
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