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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 00:32
#13591
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Цитата:
maxsaf:
нормальные форумчане вернутся

Нормальные - это кто ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 00:39
#13592
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Цитата:
Эл-починно:
реальное военное преступление


То есть: - Путин напал на Украину и создал - море КРОВИ , море убитых, море разрушении - это не военное преступление, в принципе, так по вашему??
Зеленский отбиваясь от Путина совершил рейд в Курскую область - это РЕАЛЬНОЕ военное преступление и причём мирового масштаба, и его надо судить в Гааге, так по вашему??

[Исправлено: ACROS, 10.11.2024 - 01:41]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42178
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 00:51
#13593
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Цитата:
Эл-починно:

Сегодняшний год как, не ключевой?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42178
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 00:54
#13594
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Цитата:
Эл-починно:

Вот ты на Западе живешь, немецкий этнос, и травишь славян против славян, мстя за второй мировую, развязанную нацисткой Германией.
В этом тебе Уважение.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3635
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 00:56
#13595
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Цитата:
ACROS:
То есть: - Путин напал на Украину и создал - море КРОВИ

Ещё раз, Путин ни куда и никакого не нападал. Разберитесь с матчастью!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3635
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 00:59
#13596
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Цитата:
111:
Вот ты на Западе живешь, немецкий этнос, и травишь славян против славян,

Где я это делаю? Где я кого травлю? - Факты в студию! Балабол 8-)
Ты если бред несёшь, то носи его перед собой! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42178
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:04
#13597
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Где я это делаю? Где

Ты постоянно это делаешь, ты занимаешь одно сторону из славян и хочешь чтоб другая уничтожала своих же.
Не так?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3635
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:08
#13598
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Цитата:
111:
Ты постоянно это делаешь, ты занимаешь одно сторону из славян и хочешь чтоб другая уничтожала своих же. Не так?

То есть доказательств нет? :lol: Как и где я это, непонятно что делаю!!!! :lol: :lol: :lol:
Ты сам то не забыл ещё, о чём речь шла? 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:13
#13599
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Цитата:
Эл-починно:
Интересно, а что бы кричали "всезнайки", если бы действительно Россия напала бы на Украину? Это только для тех, кто в теме!

9 мая что празднуете? Победу СССР над фашистской Германией или день когда СССР напавший подло на Германию смог победить её?
Кто в теме тот поймет)Цитата:
maxsaf:
Выходит Путин правильно делает, раз стирает границы, объединяет обратно единый народ?

Да конечно правильно ёлки палки
Чтобы объединить единый народ что надо сделать?
Правильно убить мужиков как своих так и соседских друг об друга
На том свете все вместе получается
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:14
#13600
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Цитата:
Эл-починно:
Ещё раз, Путин ни куда и никакого не нападал. Разберитесь с матчастью!

Естественно

Путин как может напасть на кого-то? Он старый мелкий дед
А вот армия РФ каким-то образом напала на Украину
Без его приказа наверно
Путин же рохля ничем в стране не управляет)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3635
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:21
#13601
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Цитата:
abaika95:
Естественно

У меня просто нет ни времени, ни возможности, вам и вам подобным, разъяснять очевидные вещи. Всему своё время, ну или поздно!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:27
#13602
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Цитата:
Эл-починно:
Свержение легитимно выбранного правительства

Если народ его сверг что плохого?
Царя тоже нельзя было в 17?
Цитата:
Эл-починно:
запрещение русского языка, вплоть до уничтожения. (было)

Не было
В 14 ещё нормально относились к русскому языку
Зеленский шел в президенты под аргумент что нельзя нападать на русский язык
После 22 естественно и логично ситуация поменялась Цитата:
Эл-починно:
Регионы не хотели отделяться. Они хотели просто особого статуса.

С чего бы вдруг им свободный статус давать?
Кубань может в России статус республики себе сейчас выбить просто потомучто к ним в хутора приехали бы украинские бойцы и раздали оружие?
Как бы Москва на это ответила? Цитата:
Эл-починно:
И в место того, чтобы это обсудить, Турчинов организует АТО.

А стрелков с бойцами ГРУ что в Славянске в это время делал? Цитата:
Эл-починно:
Минские соглашения, которые Киевом игнорируются.

Россия убрала бы свои войска из Донецка и Луганска тогда и соглашения бы заработали Цитата:
Эл-починно:
Да кстати, откуда на Украине к началу конфликта, были уже военные базы США и Великобритании?

После боевых действий в Донецке
Украинская армия логично решила готовится к масштабному нападению
И приглосила западных советников
Что не так? Цитата:
Эл-починно:
Украина же не в НАТО?!

Киргизия тоже не в НАТО но там вполне легально стояла военная база США
Чтобы бомбить оттуда Афганистан
Россия не возмущалась
Чё не так? Цитата:
Эл-починно:
Что произошло, свергли Януковича, пришли радикалы, неважно какие. И вместо того, чтобы вести переговоры, отправляют АТО

Ну тоесть захват Крыма Россией
Высадка десанта ГРУ в Донецке а потом уже начало АТО ты мягко так пропустил
Ух ты какой комнатный лицемерчик))
Цитата:
Эл-починно:
И если на Донбассе ситуацию можно объяснить

Легко можно объяснить
Донецк был на очереди после Крыма
Россия туда послала своих боевиков а потом прямо армию
Цитата:
Эл-починно:
То нападение Украины, на Курскую область, целью был Курск - однозначно.

А до Курска Россия под Киевом не стояла?
Какая избирательная память)
Ты байденом не подрабатываешь случайно на выходные?)Цитата:
Эл-починно:
Это вот реальное военное преступление - Мирового масштаба. Но это западу не интересно.

Военное преступление мирового масштаба
Бедный
Расплачься ещё))
Три хутора в Курской области несчастные захватили
А великая сверхдержава и преемник СССР не может уже 3 месяца их освободить

ДЕРЖАВА! ТВЕРДО И ЧЕТКО))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:29
#13603
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Цитата:
Эл-починно:
У меня просто нет ни времени, ни возможности, вам и вам подобным, разъяснять очевидные вещи. Всему своё время, ну или поздно!

А у тебя разьеснялка не выросла)
Так накидки какие-то
У Симонян наслушался бреда и несёшь в массы

Смешнее от того что ты даже не в России живёшь
А в Германии))
Русские мужики просто идут помирать за эти бредни
А ты отсиживаешься у бюргеров в гостях
Лицемерие и отвага))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:33
#13604
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Цитата:
Эл-починно:
Это вот реальное военное преступление - Мирового масштаба. Но это западу не интересно.

Если запад такой плохой зачем ты в нем живёшь?)
Едь в росиюшку
Там мужиков не хватает уже
А то все плюшки запада получать хочет
Но при этом тут же поносит его
Славит путина но жить при нем не хочет)))

Вы поуехи такие ржачные)))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3635
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.11.24 - 01:38
#13605
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Цитата:
abaika95:
А у тебя разьеснялка не выросла)

Тю, как дёшево то! Что так обиделся?
Да первую портянку вообще даже читать не стал, бред!!!
А по второй, как раз, сам ты и вляпался. ТВ русского у меня нет, простое сопоставление фактов. 8-)
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