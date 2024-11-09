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"Не хотим его потерять": насколько популярен поезд из Астаны до Уральска, который проходит и через Костанай
"Не хотим его потерять": насколько популярен поезд из Астаны до Уральска, который проходит и через Костанай
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50459
"Не хотим его потерять": насколько популярен поезд из Астаны до Уральска, который проходит и через Костанай
Отправлено: 09.11.24 - 18:28
С 19 сентября маршрут поезда "Тальго" № 81/82 Астана - Актобе был продлен до Уральска. Казахстанцев это очень обрадовало, но у них остался страх, что это направление могут отменить. Для "Пассажирских перевозок" главный вопрос - рентабельность.
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Re: "Не хотим его потерять": насколько популярен поезд...
Отправлено: 09.11.24 - 18:28
......нам надо увеличить рождаемость,таким образом увеличится пассажиропоток и рентабельность,всё дело в том что много покинуло страну дети и внуки депортированных ссыльных.....я вот помню как то собрался я поехать тогда ещё в Целиноград с женой и детьми а билетов нет,благо что на железке работал....костыли забивал в шпалы у нас в ПЧСТРе,так мне бригадир говорит у тебя билет бесплатный и детям иди в ждкассу и бери....пошёл взял свободно....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7194
Re: "Не хотим его потерять": насколько популярен поезд...
Отправлено: 09.11.24 - 21:15
Я не знаю как ухитряются проводник и начальник поезда в приложениях trawel убирать билеты,их всегда нет в направлениях с юга на север, однако договорившись с указанными лицами можно всегда уехать за наличные + чаевые. Сколько раз ехал в полупустых вагонах,при этом в кассах нет билета
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 943
"Не хотим его потерять": насколько популярен поезд из Астаны до Уральска, который проходит и через Костанай
Отправлено: 09.11.24 - 21:34
Ездили раньше на Алматы-Уральск когда он ездил через Шымкент
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2109
Re: "Не хотим его потерять": насколько популярен поезд...
Отправлено: 09.11.24 - 21:50
Цитата:
и не только депортированные...но и рабы с руси которых в своё время чингизиды везли семьями для того что бы они пасли скот и т.д. К примеру половцы , то есть люди степей...казахи , делали набеги на русь и угоняли скот и кузнецов ремесленников, и заселили на южном Урале а над ними ставили наместниками татар и башкир. В Златоусте были поверхностные залежи железной руды. С этой руды кузнецы ремесленники изготовляли вооружение для бесчисленного войска монголов. Всемирная история..которую никогда и ни где не писали в СССР .
родом из Шанхая2022:
всё дело в том что много покинуло страну дети и внуки депортированных ссыльных.
всё дело в том что много покинуло страну дети и внуки депортированных ссыльных.
и не только депортированные...но и рабы с руси которых в своё время чингизиды везли семьями для того что бы они пасли скот и т.д. К примеру половцы , то есть люди степей...казахи , делали набеги на русь и угоняли скот и кузнецов ремесленников, и заселили на южном Урале а над ними ставили наместниками татар и башкир. В Златоусте были поверхностные залежи железной руды. С этой руды кузнецы ремесленники изготовляли вооружение для бесчисленного войска монголов. Всемирная история..которую никогда и ни где не писали в СССР .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11421
Re: "Не хотим его потерять": насколько популярен поезд...
Отправлено: 09.11.24 - 22:40
***был отменен "из-за низкой населенности** - может все таки - **заполняемости**??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3610
"Не хотим его потерять": насколько популярен поезд из Астаны до Уральска, который проходит и через Костанай
Отправлено: 09.11.24 - 22:51
Цитата:
нет, именно населённости. профессиональная терминология железнодорожников.
Гога:
низкой населенности** - может все таки - **заполняемости**??
низкой населенности** - может все таки - **заполняемости**??
нет, именно населённости. профессиональная терминология железнодорожников.
Re: "Не хотим его потерять": насколько популярен поезд...
Отправлено: 10.11.24 - 00:21
Цитата:
......про набеги мы знаем ещё со школы как насиловали женщин,стариков убивали,уводилии в рабство продавали этих русов.
Собираясь покупать рабов, будьте осторожны, – указывает покупателям советник XI века из Персии в работе, известной как "Габус-наме" ("Записки Габуса"). – Особенно сложная наука – покупать рабов мужчин, так как многие из них только выглядят хорошо, но на деле выходит все наоборот". "Многие думают, что покупка рабов – такая же форма торговли, как и все остальные, – добавляет автор. – На самом деле, искусство покупки рабов – это отдельная ветвь философии". Одна из глав дает следующие советы: "Бойтесь желтизны кожи, это верный признак застоя крови и больного желудка. Уложите свою будущую покупку, давите на кожу с двух сторон и внимательно осмотрите на предмет воспалений или боли. Еще раз поищите "скрытые проблемы", такие как дурной запах изо рта, глухота, заикание или уплотнения на деснах. Следуйте этим инструкциям (и многим другим кроме них), и вы не будете разочарованы". В Средней Азии ценились ловкие рабы, которых получали в результате набегов на кочевья басмылов и кимаков, племена которые жили от гор Тянь-Шаня до гор Урала.Вся среднеазиатская торговля живым товаром в Х в. практически оказалась в руках хорезмийских купцов. Они вывозили тюркских рабов в страны халифата, ввозили рабов из Булгара в Среднюю Азию. Связи работорговцев Хорезма были как с Хазарией, Волжской Булгарией, Киевской Русью, Скандинавией, Китаем, Индией, Хорасаном, Гурганом и Восточной Европой, так и с кочевниками Приаралья, Дешт-и Кипчака и Семиречья. Таким образом, в Х-ХI вв. в Средней Азии наблюдался интенсивный рост работорговли, связанный с дальнейшим развитием социальных и экономических отношений на всем исламском Востоке. ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР В Самарканде в то время находился самый крупный невольничий рынок, и он считался поставщиком самых лучших белых рабов и наложниц, привозимых сюда караванами. В этом городе рабов разделяли на следующие категории: а) обыкновенный раб; б) раб в залог; в) пленный раб; г) приемный раб.Золотая Орда и её наследники: в полон да на рынок Со времен завоевания Чингисханом в 1220 году Средней Азии, невольники стали чуть ли не обязательным атрибутом всех военных и светских мероприятий монголов. При захвате Хорезма, Бухары, Самарканда, Мерва пленных не брали: купцов, мастеров, детей и свободных женщин отделяли от общей массы и могли использовать в собственных целях, остальных — казнили либо насиловали. В Хорезме сын завоевателя царевич Джучи устроил кулачные бои между захваченными женщинами. Тех, кто помоложе и покрасивее, оставили в живых, отвергнутых — заставили драться. После окончания своеобразного побоища его участницы были обезглавлены. Чуть позднее монгольские полководцы использовали пленных как живой щит на полях сражений, выставляя их группы перед основными отрядами. В основном это были пленные мусульмане. Если же невольники бежали, они попадали под кривые мечи и копья монгольских нукеров.
ПолиграфЪ Боярышников:
и не только депортированные...но и рабы с руси которых в своё время чингизиды везли семьями для того что бы они пасли скот и т.д. К примеру половцы , то есть люди степей...казахи , делали набеги на русь и угоняли скот и кузнецов ремесленников, и заселили на южном Урале а над ними ставили наместниками татар и башкир. В Златоусте были поверхностные залежи железной руды. С этой руды кузнецы ремесленники изготовляли вооружение для бесчисленного войска монголов. Всемирная история..которую никогда и ни где не писали в СССР .
и не только депортированные...но и рабы с руси которых в своё время чингизиды везли семьями для того что бы они пасли скот и т.д. К примеру половцы , то есть люди степей...казахи , делали набеги на русь и угоняли скот и кузнецов ремесленников, и заселили на южном Урале а над ними ставили наместниками татар и башкир. В Златоусте были поверхностные залежи железной руды. С этой руды кузнецы ремесленники изготовляли вооружение для бесчисленного войска монголов. Всемирная история..которую никогда и ни где не писали в СССР .
......про набеги мы знаем ещё со школы как насиловали женщин,стариков убивали,уводилии в рабство продавали этих русов.
Собираясь покупать рабов, будьте осторожны, – указывает покупателям советник XI века из Персии в работе, известной как "Габус-наме" ("Записки Габуса"). – Особенно сложная наука – покупать рабов мужчин, так как многие из них только выглядят хорошо, но на деле выходит все наоборот". "Многие думают, что покупка рабов – такая же форма торговли, как и все остальные, – добавляет автор. – На самом деле, искусство покупки рабов – это отдельная ветвь философии". Одна из глав дает следующие советы: "Бойтесь желтизны кожи, это верный признак застоя крови и больного желудка. Уложите свою будущую покупку, давите на кожу с двух сторон и внимательно осмотрите на предмет воспалений или боли. Еще раз поищите "скрытые проблемы", такие как дурной запах изо рта, глухота, заикание или уплотнения на деснах. Следуйте этим инструкциям (и многим другим кроме них), и вы не будете разочарованы". В Средней Азии ценились ловкие рабы, которых получали в результате набегов на кочевья басмылов и кимаков, племена которые жили от гор Тянь-Шаня до гор Урала.Вся среднеазиатская торговля живым товаром в Х в. практически оказалась в руках хорезмийских купцов. Они вывозили тюркских рабов в страны халифата, ввозили рабов из Булгара в Среднюю Азию. Связи работорговцев Хорезма были как с Хазарией, Волжской Булгарией, Киевской Русью, Скандинавией, Китаем, Индией, Хорасаном, Гурганом и Восточной Европой, так и с кочевниками Приаралья, Дешт-и Кипчака и Семиречья. Таким образом, в Х-ХI вв. в Средней Азии наблюдался интенсивный рост работорговли, связанный с дальнейшим развитием социальных и экономических отношений на всем исламском Востоке. ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР В Самарканде в то время находился самый крупный невольничий рынок, и он считался поставщиком самых лучших белых рабов и наложниц, привозимых сюда караванами. В этом городе рабов разделяли на следующие категории: а) обыкновенный раб; б) раб в залог; в) пленный раб; г) приемный раб.Золотая Орда и её наследники: в полон да на рынок Со времен завоевания Чингисханом в 1220 году Средней Азии, невольники стали чуть ли не обязательным атрибутом всех военных и светских мероприятий монголов. При захвате Хорезма, Бухары, Самарканда, Мерва пленных не брали: купцов, мастеров, детей и свободных женщин отделяли от общей массы и могли использовать в собственных целях, остальных — казнили либо насиловали. В Хорезме сын завоевателя царевич Джучи устроил кулачные бои между захваченными женщинами. Тех, кто помоложе и покрасивее, оставили в живых, отвергнутых — заставили драться. После окончания своеобразного побоища его участницы были обезглавлены. Чуть позднее монгольские полководцы использовали пленных как живой щит на полях сражений, выставляя их группы перед основными отрядами. В основном это были пленные мусульмане. Если же невольники бежали, они попадали под кривые мечи и копья монгольских нукеров.
Re: "Не хотим его потерять": насколько популярен поезд...
Отправлено: 10.11.24 - 00:24
Цитата:
......где эта всемирная история скинь интересно почитать....
ПолиграфЪ Боярышников:
. Всемирная история..которую никогда и ни где не писали в СССР .
. Всемирная история..которую никогда и ни где не писали в СССР .
......где эта всемирная история скинь интересно почитать....
Re: "Не хотим его потерять": насколько популярен поезд...
Отправлено: 10.11.24 - 01:03
Цитата:
.........всё дело в том что эти рабы русы сегодня летают в космос и строят атомные станции, коробли, подлодки,ракеты посмотри и получается же у них,а мы чтобы в те времена перенять у них опыт скакали по бескрайней степи и сегодня скачим и думаем ктоб приехал да построил а мы будем дальше скакать,скакакть,скакать,какать,какать...............................................
ПолиграфЪ Боярышников:
и не только депортированные...но и рабы с руси которых в своё время чингизиды везли семьями для того что бы они пасли скот и т.д. К примеру половцы , то есть люди степей...казахи , делали набеги на русь и угоняли скот и кузнецов ремесленников, и заселили на южном Урале а над ними ставили наместниками татар и башкир. В Златоусте были поверхностные залежи железной руды. С этой руды кузнецы ремесленники изготовляли вооружение для бесчисленного войска
и не только депортированные...но и рабы с руси которых в своё время чингизиды везли семьями для того что бы они пасли скот и т.д. К примеру половцы , то есть люди степей...казахи , делали набеги на русь и угоняли скот и кузнецов ремесленников, и заселили на южном Урале а над ними ставили наместниками татар и башкир. В Златоусте были поверхностные залежи железной руды. С этой руды кузнецы ремесленники изготовляли вооружение для бесчисленного войска
.........всё дело в том что эти рабы русы сегодня летают в космос и строят атомные станции, коробли, подлодки,ракеты посмотри и получается же у них,а мы чтобы в те времена перенять у них опыт скакали по бескрайней степи и сегодня скачим и думаем ктоб приехал да построил а мы будем дальше скакать,скакакть,скакать,какать,какать...............................................
Re: "Не хотим его потерять": насколько популярен поезд...
Отправлено: 10.11.24 - 01:09
В ханствах Средней Азии совершали специальные налеты на пограничные районы России, Ирана, Афганистана, захватывали в плен мирных жителей и доставляли их на невольничьи рынки, 16 В 60-х годах XIX в. в Бухарском ханстве цена на рабов в среднем составляла: 10-15-летние мальчики — 35 золотых, 16-25-летние — 45-50 золотых, 26-40-летние — 80 золотых. Рабыни: 10 — 15-летняя — 70-золотых, 16-25-летняя — 50-60 золотых, 26-40-летняя — 40 золотых. 17 Самые высокие цены были на рабов русского происхождения, их в основном покупало государство для зачисления в армию. 18 Цена раба зависела от возраста, так как учитывалась сила раба, используемого на тяжелых работах, а цена рабынь с возрастом падала. 19 Рабынь предпочитали молодых и красивых, так как в большинстве случаев их использовали в качестве служанок и для воспитания детей. Отдельные люди покупали красивых рабынь для любовных утех и даже превращали их в законных жен. 20 О точной численности рабов в Средней Азии что-либо определенное сказать трудно из-за отсутствия статистических данных. Во всяком случае, количество их было довольно внушительным. Когда русские войска заняли г. Самарканд, в городе было 10 тыс. рабов. 21 По сведениям М. А. Терентьева, в Бухарском ханстве насчитывалось до 30 тыс. рабов и 6500 человек освобожденных ранее. 22 Проф. М. [22] Абдураимов указывает что только русских рабов было 1000 или 2000 в одной Бухаре. 23 Число рабов в Хиве достигало 30-40 тыс. человек.
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