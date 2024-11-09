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ПолиграфЪ Боярышников:

и не только депортированные...но и рабы с руси которых в своё время чингизиды везли семьями для того что бы они пасли скот и т.д. К примеру половцы , то есть люди степей...казахи , делали набеги на русь и угоняли скот и кузнецов ремесленников, и заселили на южном Урале а над ними ставили наместниками татар и башкир. В Златоусте были поверхностные залежи железной руды. С этой руды кузнецы ремесленники изготовляли вооружение для бесчисленного войска монголов. Всемирная история..которую никогда и ни где не писали в СССР .

Цитата:......про набеги мы знаем ещё со школы как насиловали женщин,стариков убивали,уводилии в рабство продавали этих русов.Собираясь покупать рабов, будьте осторожны, – указывает покупателям советник XI века из Персии в работе, известной как "Габус-наме" ("Записки Габуса"). – Особенно сложная наука – покупать рабов мужчин, так как многие из них только выглядят хорошо, но на деле выходит все наоборот". "Многие думают, что покупка рабов – такая же форма торговли, как и все остальные, – добавляет автор. – На самом деле, искусство покупки рабов – это отдельная ветвь философии". Одна из глав дает следующие советы: "Бойтесь желтизны кожи, это верный признак застоя крови и больного желудка. Уложите свою будущую покупку, давите на кожу с двух сторон и внимательно осмотрите на предмет воспалений или боли. Еще раз поищите "скрытые проблемы", такие как дурной запах изо рта, глухота, заикание или уплотнения на деснах. Следуйте этим инструкциям (и многим другим кроме них), и вы не будете разочарованы". В Средней Азии ценились ловкие рабы, которых получали в результате набегов на кочевья басмылов и кимаков, племена которые жили от гор Тянь-Шаня до гор Урала.Вся среднеазиатская торговля живым товаром в Х в. практически оказалась в руках хорезмийских купцов. Они вывозили тюркских рабов в страны халифата, ввозили рабов из Булгара в Среднюю Азию. Связи работорговцев Хорезма были как с Хазарией, Волжской Булгарией, Киевской Русью, Скандинавией, Китаем, Индией, Хорасаном, Гурганом и Восточной Европой, так и с кочевниками Приаралья, Дешт-и Кипчака и Семиречья. Таким образом, в Х-ХI вв. в Средней Азии наблюдался интенсивный рост работорговли, связанный с дальнейшим развитием социальных и экономических отношений на всем исламском Востоке. ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР В Самарканде в то время находился самый крупный невольничий рынок, и он считался поставщиком самых лучших белых рабов и наложниц, привозимых сюда караванами. В этом городе рабов разделяли на следующие категории: а) обыкновенный раб; б) раб в залог; в) пленный раб; г) приемный раб.Золотая Орда и её наследники: в полон да на рынок Со времен завоевания Чингисханом в 1220 году Средней Азии, невольники стали чуть ли не обязательным атрибутом всех военных и светских мероприятий монголов. При захвате Хорезма, Бухары, Самарканда, Мерва пленных не брали: купцов, мастеров, детей и свободных женщин отделяли от общей массы и могли использовать в собственных целях, остальных — казнили либо насиловали. В Хорезме сын завоевателя царевич Джучи устроил кулачные бои между захваченными женщинами. Тех, кто помоложе и покрасивее, оставили в живых, отвергнутых — заставили драться. После окончания своеобразного побоища его участницы были обезглавлены. Чуть позднее монгольские полководцы использовали пленных как живой щит на полях сражений, выставляя их группы перед основными отрядами. В основном это были пленные мусульмане. Если же невольники бежали, они попадали под кривые мечи и копья монгольских нукеров.