Отправлено: - 11:26

saba:

можем говорить только про себя, про своё правительство, нам почему то никто не гадит, никакая англичанка и мы не окружены скопищем врагов, мечтающих как бы сделать нам бяку!

Цитата:И само собой, ЛГБТ повестка не извне идёт, а чисто внутренние дела, типичные для Казахстана. Или все таки англичанка гадит?