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"Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
"Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 50459
"Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
Отправлено: 09.11.24 - 15:18
Депутат мажилиса Еркин АБИЛЬ высказался за сохранение единого часового пояса в Казахстане и привёл свои аргументы. Он приложил карту в качестве доказательства того, что все регионы страны относятся к часовому поясу UTC+5.
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(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
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- 6723
Re: "Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" -...
Отправлено: 09.11.24 - 15:18
Цитата://Еркин Абиль ответил лаконично: «Меня переубедили».//
Он же НЕ ИЗБРАННЫЙ, а НАЗНАЧЕННЫЙ по партийному списку и поэтому и БЕЗВОЛЬНЫЙ и БЕСПРАВНЫЙ и выглядело это , примерно так: "...ты тут никто и звать тебя никак, и таких как ты, желающих на место депутата Мажлиса - тут великое множество - завтра с утра будешь говорить всем что в Казахстане будет один часовой пояс и он единственно правильный, понял..."
Абиль, только и сказал: "..яволь..." и взял под козырёк.
Он же НЕ ИЗБРАННЫЙ, а НАЗНАЧЕННЫЙ по партийному списку и поэтому и БЕЗВОЛЬНЫЙ и БЕСПРАВНЫЙ и выглядело это , примерно так: "...ты тут никто и звать тебя никак, и таких как ты, желающих на место депутата Мажлиса - тут великое множество - завтра с утра будешь говорить всем что в Казахстане будет один часовой пояс и он единственно правильный, понял..."
Абиль, только и сказал: "..яволь..." и взял под козырёк.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1392
Re: "Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" -...
Отправлено: 09.11.24 - 16:51
Приоритет должен быть у большинства, а большинство у нас учится-работает с 8-9 утра, соответственно им и должно быть светло утром зимой. А в ВКО надо было либо график сменить на -1 час, либо оставить UTC+6.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10113
"Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
Отправлено: 09.11.24 - 19:45
Цитата:
Вы бы уже хоть сейас признали,что сделали глуппость,но нет всё равно за старое.
О каких приретах в таком деле может идити речь?Чем по вашему ребёнок который учиться в первую смену,лучше ребёнка который учиться во вторую и приходит домой ночью в полной темноте 20-21 час?
Или например, если в стране здоровых людей больше чем инвалидов,то приретит естественно должен быть у здоровых?
Долой пандусы,нас больше.
[Исправлено: Добринцофф, 09.11.2024 - 20:58]
Тот самый:
Приоритет должен быть у большинства, а большинство у нас учится-работает с 8-9 утра, соответственно им и должно быть светло утром зимой.
Приоритет должен быть у большинства, а большинство у нас учится-работает с 8-9 утра, соответственно им и должно быть светло утром зимой.
Вы бы уже хоть сейас признали,что сделали глуппость,но нет всё равно за старое.
О каких приретах в таком деле может идити речь?Чем по вашему ребёнок который учиться в первую смену,лучше ребёнка который учиться во вторую и приходит домой ночью в полной темноте 20-21 час?
Или например, если в стране здоровых людей больше чем инвалидов,то приретит естественно должен быть у здоровых?
Долой пандусы,нас больше.
[Исправлено: Добринцофф, 09.11.2024 - 20:58]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1802
"Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
Отправлено: 09.11.24 - 20:48
Цитата:
Мимо.
Пандусы и обычный вход/выход друг другу не мешают и не противоречат.
В случае с часовыми поясами надо выбирать. Или-или.
Или светло тем, кто собирается и идёт на работу/в школу утром, или светло тем, кто возвращается с работы/из школы вечером.
...
А если смотреть объективно, без истерик, то в декабре рассвет должен быть в 8.30, а закат - в 15.30
В любом случае темно и утром, и вечером.
Добринцофф:
Долой пандусы,нас больше.
Долой пандусы,нас больше.
Мимо.
Пандусы и обычный вход/выход друг другу не мешают и не противоречат.
В случае с часовыми поясами надо выбирать. Или-или.
Или светло тем, кто собирается и идёт на работу/в школу утром, или светло тем, кто возвращается с работы/из школы вечером.
...
А если смотреть объективно, без истерик, то в декабре рассвет должен быть в 8.30, а закат - в 15.30
В любом случае темно и утром, и вечером.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3629
"Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
Отправлено: 09.11.24 - 20:49
Цитата:
Вот же довели страну капиталисты. В совке само позднее в шесть вечера и домой. Нужно в организацию, по правам ребёнка заявить, что над детьми издеваются.
Да и над преподавателями...
Добринцофф:
приходит домой ночью в полной темноте 20-21 час?
приходит домой ночью в полной темноте 20-21 час?
Вот же довели страну капиталисты. В совке само позднее в шесть вечера и домой. Нужно в организацию, по правам ребёнка заявить, что над детьми издеваются.
Да и над преподавателями...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16932
"Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
Отправлено: 09.11.24 - 22:56
Цитата:
НГ постепенно начинает сдавать своих любимых активистов на съедение поняв что тема с переводом времени никому не зашла)))
А где Ведлер? Где Нурхожаев?
Они больше всех истерили бегали по акиматам
Ведлер вообще собаку на этой теме съела, работая профессиональной плакальщецей на всех встречах с акимами
Архимеда обвиняла что лично он детей чуть ли не убивает своим отказом переводить время
Где она? Чё молчит? Покажите её стране
А то бедный подневольный Абиль за них расплачивается
Нурхожаев даже на встречи уже не ходит с противниками перевода
Отсиживается тоже где-то на новеньком месте в Астане
Молчание ягнят поймали
Боятся что народ их на столбах повесит что-ли?
Отстаиваейте свои принципы до конца уже
[Исправлено: abaika95, 09.11.2024 - 23:57]
Петицию об установлении единого часового пояса на территории Казахстана запустил активист Азамат Каримов, житель с. Айет района Б. Майлина.
НГ постепенно начинает сдавать своих любимых активистов на съедение поняв что тема с переводом времени никому не зашла)))
А где Ведлер? Где Нурхожаев?
Они больше всех истерили бегали по акиматам
Ведлер вообще собаку на этой теме съела, работая профессиональной плакальщецей на всех встречах с акимами
Архимеда обвиняла что лично он детей чуть ли не убивает своим отказом переводить время
Где она? Чё молчит? Покажите её стране
А то бедный подневольный Абиль за них расплачивается
Нурхожаев даже на встречи уже не ходит с противниками перевода
Отсиживается тоже где-то на новеньком месте в Астане
Молчание ягнят поймали
Боятся что народ их на столбах повесит что-ли?
Отстаиваейте свои принципы до конца уже
[Исправлено: abaika95, 09.11.2024 - 23:57]
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 378
Re: "Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" -...
Отправлено: 09.11.24 - 23:25
Неприятное впечатление
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6723
Re: "Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" -...
Отправлено: 09.11.24 - 23:50
Цитата:
Вы о чём ??
О поведении депутата-хамелеона ??
В начале ноября 2023 года, этот списочный депутат Абиль заявлял что ТВЁРДО выступает за переход на время Западного Казахстана,а уже 22 ноября начал топить о необходимости установления единого часового пояса для всей страны.
Как легко ВЗРОСЛЫЙ человек с устоявшими взглядами поменял свою позицию ???
Великий Абай был прав.
ОГПУ:
Неприятное впечатление
Неприятное впечатление
Вы о чём ??
О поведении депутата-хамелеона ??
В начале ноября 2023 года, этот списочный депутат Абиль заявлял что ТВЁРДО выступает за переход на время Западного Казахстана,а уже 22 ноября начал топить о необходимости установления единого часового пояса для всей страны.
Как легко ВЗРОСЛЫЙ человек с устоявшими взглядами поменял свою позицию ???
Великий Абай был прав.
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