в 1886 году публицист Н. В. Шелгунов про французов в этом контексте уже не вспоминает: «Непременно нам кто-нибудь да гадит, то немец, то поляк, то жид. Право уж пора бы кончить с подобным младенчеством и школьничеством, авось дела наши пошли бы лучше»[10].
simkst: Это самый короткий анекдот, который я слышал ...
Вы имеете в виду , что я целенаправленно искал? Я просто подписан на телеканал "Дождь" и там периодически выскакивают подобные опросы, а тут громкое название Глас народа, любопытство взяло верх! Кстати если искать там много всего гораздо более худшего для России найти можно. А это всего лишь опрос и ярко показывает на мой взгляд влияние пропаганды, любой не только российской! К сожалению или к счастью мы здесь в Казахстане можем говорить только про себя, про своё правительство, нам почему то никто не гадит, никакая англичанка и мы не окружены скопищем врагов, мечтающих как бы сделать нам бяку!
): "Европа - это сад. Мы построили сад: все работает, это наилучшая из когда-либо созданных человеком комбинаций политической свободы, экономического процветания и социального сплочения. Три этих вещи вместе. <...>. Остальной мир, большая часть других стран мира - это джунгли. А джунгли могут совершить вторжение в сад... Европеец должен гораздо больше взаимодействовать с остальным миром, в противном случае он вторгнется в нас посредством разных путей и способов" Вот! Потому эти "цивилизаторы" и снисходят до нас, просвещают, учат жизни, воспитывают... Дабы мы из своих диких джунглей не влезли к ним со своим рылом. И вообще, ЛГБТ у нас веками было и есть (
Что вас всех ЛГБТ это так плющит? Мне как выразился Виталий по барабану, кто и что делает в своей спальне. Есть они в Казахстане? Есть! Были? Наверное были. Будут? Точно будут как их не запрещай! Законов физики ещё никто не отменял. Всякое действие вызывает противодействие,чем больше их притесняешь, тем больше они на глаза лезть будут! так что первыми пропагандистами ЛГБТ можно назвать тех, кто всячески педалирует эту тему. Тех же самых депутатов! Я вообще за то, чтобы у каждого человека было своё личное пространство, куда вход государству и обществу запрещён! А то скоро выйти на улицу невозможно будет, какой нибудь запрет сразу нарушишь и огребёшь! И здоровым ты должен быть не ради себя, а ради государства, все дурные привычки вон, кальяны запретить(ни разу не пробовал), в кустики по маленькому не бегать. Лучше лопнувший мочевой пузырь, чем нарушить приличия в обществе!
Да наверно, стирает города, уничтожая сотни тысяч и тех и этих, кстати он хочет стереть именно 5 областей, как он узнал, что стерев и присоединив эти 5 областей, он спасет русских, а в остальных областях живут негры что ли или азиаты, ведь он не собирается нападать на всю Украину? Значит все таки там другой народ, а не русские, которых он в первую очередь уничтожает?
saba: В Ютубе попалось нечаянно, опрос населения в городе Шахты Ростовской области, Глас народа называется, блогер квадроберов в городе искал и попутно про проблемы спрашивал. Прямая речь:"Самая главная проблема это деградация населения, народ деградирует, а виновата в этом Америка, я так считаю!". Занавес.
Да уж, у великих россиян, во всех бедах виноваты проклятые Америка и Запад, как у наших сказочников на форуме, но конечно, не в коем случае, не они сами. Проще сказать, что виновен кто-то другой во всех наших бедах.
Глава Сбербанка РФ Герман Греф лет десять тому назад, отмечал что людям нельзя позволять быть образованными, потому, что ими будет сложно управлять и манипулировать.
maxsaf: может нормальные форумчане вернутся после его ухода
Не, не вернутся! Тут от форума, что был ещё 5-6-ть лет назад остались "всезнайки" - только слава богу миром не правят. За небольшим исключением. Это и так все видят. Да маргиналы, типа ВЧКушек. Общение просто не возможно.
111: Я, видя вас, которые хотят уничтожить украинский народ
Это как? Да и с чего такие умозаключения? Ты тут успешно пропагандировал за ВСУ. Но речь не об этом. Просто куда деть? 2014-й далёкий и ключевой год. Там печенки, некая Оланд , раздавала! Можно смотреть и слушать, что угодно. Но есть просто факты. - Свержение легитимно выбранного правительства - запрещение русского языка, вплоть до уничтожения. (было) Регионы не хотели отделяться. Они хотели просто особого статуса. И в место того, чтобы это обсудить, Турчинов организует АТО. Ну а после, поехало и понеслось. Минские соглашения, которые Киевом игнорируются. Да кстати, откуда на Украине к началу конфликта, были уже военные базы США и Великобритании? По которым и были нанесены первые удары?! Украина же не в НАТО?!
Нет, не напала. Я выше в комменте пояснил немного. бывает, происходит свержение правительства, но так же нужно понимать и тех, кто это не принимает!? Что произошло, свергли Януковича, пришли радикалы, неважно какие. И вместо того, чтобы вести переговоры, отправляют АТО! Вот и вся демократия. Кстати, тут тоже некоторые себя не "слышат" и высказывают порой комментарии, похлеще нацистов будет. И если на Донбассе ситуацию можно объяснить. То нападение Украины, на Курскую область, целью был Курск - однозначно. Это вот реальное военное преступление - Мирового масштаба. Но это западу не интересно.
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