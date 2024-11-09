Отправлено: - 21:50

родом из Шанхая2022:

всё дело в том что много покинуло страну дети и внуки депортированных ссыльных.

Цитата:и не только депортированные...но и рабы с руси которых в своё время чингизиды везли семьями для того что бы они пасли скот и т.д. К примеру половцы , то есть люди степей...казахи , делали набеги на русь и угоняли скот и кузнецов ремесленников, и заселили на южном Урале а над ними ставили наместниками татар и башкир. В Златоусте были поверхностные залежи железной руды. С этой руды кузнецы ремесленники изготовляли вооружение для бесчисленного войска монголов. Всемирная история..которую никогда и ни где не писали в СССР .