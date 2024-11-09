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"Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
"Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
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