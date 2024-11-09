Отправлено: - 19:45

Тот самый:

Приоритет должен быть у большинства, а большинство у нас учится-работает с 8-9 утра, соответственно им и должно быть светло утром зимой.

[Исправлено: Добринцофф, 09.11.2024 - 20:58]

Цитата:Вы бы уже хоть сейас признали,что сделали глуппость,но нет всё равно за старое.О каких приретах в таком деле может идити речь?Чем по вашему ребёнок который учиться в первую смену,лучше ребёнка который учиться во вторую и приходит домой ночью в полной темноте 20-21 час?Или например, если в стране здоровых людей больше чем инвалидов,то приретит естественно должен быть у здоровых?Долой пандусы,нас больше.