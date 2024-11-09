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≡ "Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50459
"Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
Отправлено: 09.11.24 - 15:18
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Депутат мажилиса Еркин АБИЛЬ высказался за сохранение единого часового пояса в Казахстане и привёл свои аргументы. Он приложил карту в качестве доказательства того, что все регионы страны относятся к часовому поясу UTC+5.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6720
Re: "Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" -...
Отправлено: 09.11.24 - 15:18
#1
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Цитата://Еркин Абиль ответил лаконично: «Меня переубедили».//

Он же НЕ ИЗБРАННЫЙ, а НАЗНАЧЕННЫЙ по партийному списку и поэтому и БЕЗВОЛЬНЫЙ и БЕСПРАВНЫЙ и выглядело это , примерно так: "...ты тут никто и звать тебя никак, и таких как ты, желающих на место депутата Мажлиса - тут великое множество - завтра с утра будешь говорить всем что в Казахстане будет один часовой пояс и он единственно правильный, понял..."
Абиль, только и сказал: "..яволь..." и взял под козырёк.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1392
Re: "Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" -...
Отправлено: 09.11.24 - 16:51
#2
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Приоритет должен быть у большинства, а большинство у нас учится-работает с 8-9 утра, соответственно им и должно быть светло утром зимой. А в ВКО надо было либо график сменить на -1 час, либо оставить UTC+6.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10113
"Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
Отправлено: 09.11.24 - 19:45
#3
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Цитата:
Тот самый:
Приоритет должен быть у большинства, а большинство у нас учится-работает с 8-9 утра, соответственно им и должно быть светло утром зимой.

Вы бы уже хоть сейас признали,что сделали глуппость,но нет всё равно за старое.
О каких приретах в таком деле может идити речь?Чем по вашему ребёнок который учиться в первую смену,лучше ребёнка который учиться во вторую и приходит домой ночью в полной темноте 20-21 час?
Или например, если в стране здоровых людей больше чем инвалидов,то приретит естественно должен быть у здоровых?
Долой пандусы,нас больше.

[Исправлено: Добринцофф, 09.11.2024 - 20:58]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1802
"Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
Отправлено: 09.11.24 - 20:48
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Долой пандусы,нас больше.

Мимо.
Пандусы и обычный вход/выход друг другу не мешают и не противоречат.
В случае с часовыми поясами надо выбирать. Или-или.
Или светло тем, кто собирается и идёт на работу/в школу утром, или светло тем, кто возвращается с работы/из школы вечером.
...
А если смотреть объективно, без истерик, то в декабре рассвет должен быть в 8.30, а закат - в 15.30
В любом случае темно и утром, и вечером.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3626
"Как ни крутите стрелки, будем ходить в темноте" - Депутат Еркин Абиль ответил противникам единого часового пояса
Отправлено: 09.11.24 - 20:49
#5
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Цитата:
Добринцофф:
приходит домой ночью в полной темноте 20-21 час?

Вот же довели страну капиталисты. В совке само позднее в шесть вечера и домой. Нужно в организацию, по правам ребёнка заявить, что над детьми издеваются.
Да и над преподавателями...
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