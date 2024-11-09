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≡ «Рынок - это когда отруби дороже пшеницы?» - Костанайские аграрии ищут ответ на «проклятый» вопрос, что сеять, чтобы выгодно продать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50459
«Рынок - это когда отруби дороже пшеницы?» - Костанайские аграрии ищут ответ на «проклятый» вопрос, что сеять, чтобы выгодно продать
Отправлено: 09.11.24 - 17:18
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Рекомендацию, которая часто звучит на официальных совещаниях, возделывать масличные, крупяные культуры, которые всегда хорошо продаются, за абсолют не считают. Реальность это опровергает: сегодня торгуется хорошо, а завтра плохо. Как получилось, например, не так давно с гречихой. Рынок же. Но крестьяне хотят и в его условиях определенности. Достижима ли она?
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6720
Re: «Рынок - это когда отруби дороже пшеницы?» - Костанайские...
Отправлено: 09.11.24 - 17:18
#1
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И не только Хлебный Дом, но и Алтын Дан , и великое МНОЖЕСТВО мельниц по области, то есть - был рынок конкуренции купли-продаж зерна.
Лет 10-15 назад были и такие же урожаи и даже поболее нынешнего - и тем не менее все мы легко продавали зерно и покупатели БЕГАЛИ за нами и цены были ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ и АДЕКВАТНЫЕ по сравнению с гербицидами, соляркой, новой техникой и запчастями.
Сейчас из мельниц остались только всего лишь НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ штук по области которым ЛЕГКО договориться между собой по ценам на зерно и нету ни Хлебного Дома, ни Алтын Дана- вместо них - ОГРОМНАЯ, ЗАБЮРОКРАТИЗИРОВАННАЯ и НЕПОВОРОТЛИВАЯ государственная АО "Продкорпорация", которой вопросы фермеров - до ОДНОГО места.

То есть - нету ПЕРЕРАБОТКИ, в те недалёкие времена Казахстан - занимал первые места в мире по производству муки!!!!

Потом к рулю в Минсельхозе пришли откровенные ДИЛЕТАНТЫ и НЕПРОФЕССИОНАЛЫ- ставленники крупных финансово-промышленных групп которые призваны были решать узко только и только ИХ задачи, и которым было абсолютно НАСРАТЬ на интересы государства и фермеров.

И все эти заседания ассоциации и прочих союзов фермеров и их просьбы и письма государю - бумага которой можно подтереться.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1663
Re: «Рынок - это когда отруби дороже пшеницы?» - Костанайские...
Отправлено: 09.11.24 - 18:58
#2
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Цитата:
ACROS:
И все эти заседания ассоциации и прочих союзов фермеров и их просьбы и письма государю - бумага которой можно подтереться.

....а вообще нет желания бросить весь этот дурдом и уйти на покой?рыбалка,внуки и прочее,передать в нажёжные руки.....а с другой стороны сельчан бросать....которые поверили в тебя....как то ....
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