100-летний памятник Ленину рухнул в Павлодаре в годовщину Октябрьской революции
Отправлено: 08.11.24 - 17:03
В Павлодаре сорванная ураганом ель разбила памятник Ленину в одном из городских скверов. Как сообщили в акимате, это случилось в ночь на 8 ноября. Сильный ветер обрушил дерево, которое упало на памятнику Ленину. Читать новость
Новость ещё раз доказывающая свою бессмысленность акимов? так что ли понимать? Мало ли чего в стихию рушится, а тут 100 летний памятник не видевший ремонта с 80х, ну я в этом уверен почемуто. Бюстов по стране любых много, поставить без помпы и пусть стоит. Это часть истории! А то если каждая эпоха будет уничтожать памятники историческим личностям у нас не будет никогда никакой истории, и будем мы Булатами и Иванами родства своего не помнющими....
ПолиграфЪ Боярышников: И кому этот идол нужен? Эпоха коммуняк ушло в не бытье..на свалку истории..и формалином всё это место обработать..
....нам надо на него молиться!!!!! блогадаря вождю революции мы сали страной,он хоть нам глаза открыл....читать, писать научил....заветы В.И.Ленина бессмертны,.... вождь призывал «учиться, учиться и учиться»...помнишь?
родом из Шанхая2022: блогадаря вождю революции мы сали страной,он хоть нам глаза открыл....читать, писать научил....заветы В.И.Ленина бессмертны,...
Ага..только за нами плетутся Куба и Венесуэла. А так мы впереди планеты всей..на завтра будет лучше... правда это слово почернело от частого употребления а так будет лучше...главное у нас в друзьях Северная Корея и Иран!
ПолиграфЪ Боярышников: Ага..только за нами плетутся Куба и Венесуэла. А так мы впереди планеты всей..на завтра будет лучше... правда это слово почернело от частого употребления а так будет лучше...главное у нас в друзьях Северная Корея и Иран!
....ой да не рыдай у нас контингент рыдающих у самих квартиры в стране агрессоре да имеют несколько авто с агрессорскими намерами и считают себя патриотами..... .....Иран и С.Корея нам не друзи я тебе напомню,вектор у нас другой...
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