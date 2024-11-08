Отправлено: - 22:10

ПолиграфЪ Боярышников:

И кому этот идол нужен? Эпоха коммуняк ушло в не бытье..на свалку истории..и формалином всё это место обработать..

Цитата:....нам надо на него молиться!!!!! блогадаря вождю революции мы сали страной,он хоть нам глаза открыл....читать, писать научил....заветы В.И.Ленина бессмертны,....вождь призывал «учиться, учиться и учиться»...помнишь?