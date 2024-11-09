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≡ Пфаннкухен, настоящие деревенские блины - Воспоминания о домашнем очаге, старинных праздниках и простых радостях…
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50459
Пфаннкухен, настоящие деревенские блины - Воспоминания о домашнем очаге, старинных праздниках и простых радостях…
Отправлено: 09.11.24 - 18:41
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Одна очень гостеприимная бабушка из Садчиковки, ее звали Роза Марсаль (1931-2020 гг.), научила меня печь пфаннкухен, рецепт которых помнила с детства. Пфаннкухен - это почти оладьи, но в предлагаемом варианте приготовления блины выйдут довольно толстыми, так что наименование вполне подходящее.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1663
Re: Пфаннкухен, настоящие деревенские блины - Воспоминания о...
Отправлено: 09.11.24 - 18:41
#1
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......вот если перевести на русский этот пфаннкухен,пфанне сковородка а кухен типо торт,пероженное....

.....Игорь а бабушка штрудли ненаучила вас готовить?вот у меня одна знакомая штрудли готовит что за уши не оттянишь....
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