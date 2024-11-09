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≡ "Не хотим его потерять": насколько популярен поезд из Астаны до Уральска, который проходит и через Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50459
"Не хотим его потерять": насколько популярен поезд из Астаны до Уральска, который проходит и через Костанай
Отправлено: 09.11.24 - 18:28
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С 19 сентября маршрут поезда "Тальго" № 81/82 Астана - Актобе был продлен до Уральска. Казахстанцев это очень обрадовало, но у них остался страх, что это направление могут отменить. Для "Пассажирских перевозок" главный вопрос - рентабельность.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1663
Re: "Не хотим его потерять": насколько популярен поезд...
Отправлено: 09.11.24 - 18:28
#1
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......нам надо увеличить рождаемость,таким образом увеличится пассажиропоток и рентабельность,всё дело в том что много покинуло страну дети и внуки депортированных ссыльных.....я вот помню как то собрался я поехать тогда ещё в Целиноград с женой и детьми а билетов нет,благо что на железке работал....костыли забивал в шпалы у нас в ПЧСТРе,так мне бригадир говорит у тебя билет бесплатный и детям иди в ждкассу и бери....пошёл взял свободно....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7194
Re: "Не хотим его потерять": насколько популярен поезд...
Отправлено: 09.11.24 - 21:15
#2
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Я не знаю как ухитряются проводник и начальник поезда в приложениях trawel убирать билеты,их всегда нет в направлениях с юга на север, однако договорившись с указанными лицами можно всегда уехать за наличные + чаевые. Сколько раз ехал в полупустых вагонах,при этом в кассах нет билета
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