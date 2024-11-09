Re: "Не хотим его потерять": насколько популярен поезд...

Отправлено: - 18:28

......нам надо увеличить рождаемость,таким образом увеличится пассажиропоток и рентабельность,всё дело в том что много покинуло страну дети и внуки депортированных ссыльных.....я вот помню как то собрался я поехать тогда ещё в Целиноград с женой и детьми а билетов нет,благо что на железке работал....костыли забивал в шпалы у нас в ПЧСТРе,так мне бригадир говорит у тебя билет бесплатный и детям иди в ждкассу и бери....пошёл взял свободно....